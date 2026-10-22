El ministro de Trabajo y Promoción del Empleto, Juan Sheput. (Foto del MTPE)
El ministro de Trabajo y Promoción del Empleto, Juan Sheput. (Foto del MTPE)
Por Redacción EC

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) rechazó la posibilidad de aplicar la suspensión perfecta de labores ante los eventuales efectos del Fenómeno El Niño, alternativa mencionada por el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, como parte de las medidas que evalúa el Gobierno para afrontar una posible paralización de las actividades productivas.

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