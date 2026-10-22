La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) rechazó la posibilidad de aplicar la suspensión perfecta de labores ante los eventuales efectos del Fenómeno El Niño, alternativa mencionada por el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, como parte de las medidas que evalúa el Gobierno para afrontar una posible paralización de las actividades productivas.

La organización sindical expresó su preocupación por la posibilidad de interrumpir temporalmente el pago de remuneraciones sin extinguir el vínculo laboral. Según la CGTP, esta medida dejaría a miles de familias sin ingresos en un contexto de emergencia climática.

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Gobierno evalúa apoyo a empresas y trabajadores

Sheput señaló que el Ejecutivo analiza alternativas para aliviar algunas cargas a las empresas y brindarles apoyo legal o financiero frente a los posibles efectos de El Niño.

“Estamos viendo la forma de aligerar en algún tipo de carga a las empresas, estamos pensando inclusive en la suspensión perfecta, si es que la situación se va a dar”, declaró el ministro. También indicó que se prepara una normativa para que los trabajadores puedan recibir alguna compensación si un evento climático interrumpe el proceso productivo.

Sin embargo, el funcionario no detalló cómo funcionaría ese mecanismo, quiénes serían los beneficiarios ni cuándo estaría listo. Tampoco anunció montos o medidas concretas de apoyo empresarial.

CGTP exige protección de los derechos laborales

En su comunicado, la CGTP sostuvo que la experiencia de la pandemia de COVID-19 dejó cuestionamientos sobre la aplicación de la suspensión perfecta. Afirmó que numerosas empresas recurrieron a esta figura y que, en algunos casos, se generaron perjuicios económicos y conflictos laborales.

El gremio advirtió que la emergencia climática no debe convertirse en una oportunidad para debilitar los derechos de los trabajadores ni trasladarles el costo de las pérdidas empresariales.

Por ello, demandó que cualquier aplicación de la suspensión perfecta cuente con garantías verificables, controles previos y posteriores, y sanciones frente a posibles usos indebidos. Asimismo, pidió establecer mecanismos de asistencia económica para los trabajadores afectados, que aseguren el acceso a productos de primera necesidad.

Finalmente, la organización sindical sostuvo que la respuesta ante una eventual emergencia debe incluir responsabilidad estatal, protección social y seguridad económica para las familias, sin desamparo laboral.

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