Chavimochic III: Aún no hay consenso sobre continuidad de Odebrecht

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) viene siendo sede de una serie de reuniones entre los agentes del Estado involucrados directamente en la culminación de la presa Palo Redondo, parte del proyecto de irrigación Chavimochic III. Tanto representantes del MEF como de la Contraloría General y del Gobierno de La Libertad han estado presentes desde la pasada para llegar a un consenso sobre las posibilidades de conclusión del proyecto, el cual involucra a la empresa Odebrecht.

Según pudo conocer El Comercio, hoy el gobernador regional de La Libertad, Luis Valdez Farías, indicó que lo mencionado en algunos medios (que informaron que Odebrecht estaría a cargo del término del proyecto) son puras especulaciones, ya que el Estado aún no cuenta con una posición oficial.

"Estamos trabajando de manera muy técnica pero no puedo dar ninguna alternativa porque todavía no nos hemos sentado con el concesionario. El objetivo es tener la opción más ventajosa para el Estado peruano. No puedo adelantar ninguna posición porque mientras no consensuemos el MEF y Contraloría, sería especular", aclaró.

Vale recordar que el Gobierno de La Libertad rescindió en febrero del año pasado el contrato con la sociedad integrada por Odebrecht y Graña y Montero.

De acuerdo a información que se hizo pública la semana pasada, se manejan tres opciones de conclusión del proyecto:

1. Que un privado asuma la concesión mediante la venta de los activos de Chavimochic SAC. "Esto se activaría siempre que exista el interés de una empresa privada. Hoy no se ha activado porque no hay ningún interesado", apuntó Valdez.

2. Que se resuelva el contrato por mutuo acuerdo (entre el gobierno de La Libertad y la empresa concesionaria) y las partes asuman gastos y penalidades.

3. Que la empresa concesionaria concluya la construcción de Palo Redondo y el contrato se resuelva mediante adenda. Esta opción contemplaría la construcción a futuro del canal madre de 129 kilómetros (la segunda obra hidraúlica de peso de la tercera etapa) mediante obra pública. En este caso, las obras de Palo Redondo se concluirían con un crédito ya aprobado de US$100 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

De acuerdo a Farías, sea cual fuere la opción a elegir, lo cierto es que hasta ahora el Estado no se ha reunido con el concesionario para negociar, ya que solo "existe una posición extraoficial" del Estado.

"Son especulaciones (el hecho que Odebrecht terminaría la presa Palo Redondo). Calculo que el consenso lo tendremos en una semana. Ahora lo que tenemos es una posición extraoficial, pero le estamos dando formalidad", concluyó.