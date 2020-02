El pasado 31 de enero, el presidente regional de La Libertad, Manuel Llempén, indicó haber mostrado al Ejecutivo su completa disponibilidad para transferir la ejecución de la presa Palo Redondo al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), con el objetivo de avanzar la culminación de la III etapa de Chavimochic. Esto, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunciara su opinión desfavorable sobre la adenda presentada por dicho gobierno subnacional.

Según el viceministro de Economía, Mario Arróspide, esta alternativa de ejecución para la presa de la obra, que lleva más de tres años paralizada –desde diciembre del 2016–, continúa en conversaciones, pero todavía no se ha cerrado de manera definitiva. Gabriel Daly, director general de la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del MEF, agregó que para que ello se formalice debe haber una cesión de posición contractual por parte del gobierno regional.

“Lo más importante ahora [para el avance de Chavimochic III] es terminar esa presa. [...] No se puede quedar a medio construir, hay que terminarla. Te afianza 365 días al año la etapa I y II [de Chavimochic] y te da la posibilidad de ampliar la frontera agrícola en aproximadamente 20 mil hectáreas”, precisó Daly a El Comercio.

PROBLEMAS LATENTES

Los funcionarios destacaron que existen dos ámbitos de urgencia que deben observarse en el proyecto. En primer lugar, es necesario realizar un peritaje que determine la afectación de la presa por el fenómeno de El Niño Costero. Según Daly, no se han identificado los daños causados por la filtración de agua ocasionada en dicho momento, y sin ello es imposible avanzar con la construcción de la presa.

“Es un tema muy serio porque estamos en riesgo inminente en época de lluvias ahora, en febrero y marzo”, destacó el viceministro.

La afectación de la presa se dio por el desborde del río Santa, cercano a la zona, y esta se llegó a inundar hasta por 11 metros. " Luego de que esto pasó se sacó el agua [...] pero lo que correspondía era hacer un peritaje para poder identificar los daños. Ese peritaje no se ha hecho. No sabemos la verdadera magnitud de los daños", remarcó Daly a este Diario.

El último informe de la supervisora especializada del proyecto (marzo 2018), el Consorcio Cesel-Tractebel -ahora suspendido- evidencia falta de mantenimiento en obras construidas, pero no daños mayores.

Además, falta la renovación de los seguros de la presa, que, apuntó Arróspide, caducaron en setiembre del 2019 y no han sido renovados ni por el concesionario ni por el gobierno regional.

“La adenda [presentada por el Gobierno Regional y rechazada por el MEF] señala que no se renovó el seguro por falta de liquidez del concesionario. No es una razón técnica o de construcción, es ‘no tenemos liquidez’. Ahí hay un tema muy fuerte de responsabilidad”, dijo el viceministro.

De acuerdo al funcionario, la ausencia del seguro es tan determinante que incluso es causal de caducidad del contrato.

Fuentes cercanas al concesionario del proyecto, conformado por Odebrecht y Graña y Montero, señalaron que el seguro de la obra no puede estar activo por ser uno de construcción; mientras que la obra, actualmente, se encuentra paralizada. Sin embargo, Arróspide explicó que, ante la ausencia de renovación del concesionario, es un deber del concedente (el Gobierno Regional de La Libertad) hacerse cargo de dichos seguros.

“Hoy en día la presa está sin cobertura de seguro. [El seguro] debería haber continuado. En el caso en que no lo haga el concesionario debe hacerlo el concedente”, añadió

El proyecto especial Chavimochic III está paralizado desde diciembre del 2016. (Gráfico: El Comercio)

Este Diario intentó comunicarse con el gobernador Llempén, pero hasta el cierre de esta nota no tuvo respuesta.

En adelante, los plazos para avanzar con la presa dependerán de cuándo se traslade el proyecto al Minagri y, con base en ello, cuándo inicie el peritaje de la misma.

¿POR QUÉ SE DIO OPINIÓN DESFAVORABLE A LA ADENDA?

Desde que se paralizaron los avances en la III Etapa de Chavimochic, por la no entrega de terrenos al consorcio para la construcción del canal madre y el “ruido” que ya rodeaba a Odebrecht y Graña y Montero en la época -según Daly-, el Gobierno Regional de La Libertad y el Ejecutivo vienen trabajando alternativas para reactivar la obra.

Las fuentes cercanas al consorcio precisaron que la revisión de la adenda contó con la presencia del MEF en todas las etapas. La versión final de esta, sin embargo, estuvo lejos de lo que ministerio habría recomendado en su momento.

Según los funcionarios del MEF, hubo una serie de motivos que desencadenaron el rechazo de la adenda del proyecto que, además, está priorizado en el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad. Esta llegó a manos del MEF el 23 de diciembre del 2019, a ocho días de finalizar dicho año y a vísperas de Navidad. El informe del ministerio salió 24 de enero y previo a este pronunciamiento, hubo uno de ProInversión que también fue desfavorable.

“Los temas sobre los cuales versa nuestra opinión tiene que ver con riesgos, garantías, equilibrio económico y financiero”, indicó el viceministro de Economía.

En detalle, Daly explicó que la mayor exposición del Estado se daría por un importante monto de la obra expuesta a vicios ocultos; la incertidumbre sobre el estado actual de la presa ante la ausencia de un peritaje tras El Niño Costero; la inexigibilidad del peritaje al concesionario; y la aprobación automática de la obra.

“Para nosotros la lógica es hacer el peritaje y luego construir para saber qué tanto riesgo asume el Estado. La propuesta de adenda expone más al Estado porque los resultados de ese peritaje no son vinculantes, de acuerdo al texto presentado. Si encuentran un daño no lo tiene que remediar la empresa, no tiene obligatoriedad. Lo segundo es que se puede reiniciar la obra sin que se haya culminado el peritaje”, destacó.

A esto se suma una menor cobertura del Estado por la reducción de garantías del proyecto; reducción de capital social; y el impago de las pólizas de seguro. El MEF precisó que la adenda anterior, con opinión favorable del sector, sí incluía un peritaje obligatorio antes del inicio de las obras y la indicación de que si el daño a la presa era mayor a US$6 millones, caducaba la concesión de la misma.

Finalmente, según el MEF, la adenda incluía una clausula anticorrupción que no seguía los lineamientos del ministerio.

PLAZOS DEL PROYECTO

El presidente de la República, Martín Vizcarra, precisó el último domingo en una entrevista con La República que, tras las conversaciones sostenidas con el gobernador Llempén, luego de que se ceda la obra al Gobierno Central se realizaría una nueva licitación para la presa Palo Redondo que tomaría “cuatro meses".

De acuerdo al viceministro Arróspide, los plazos para la licitación dependen de cuándo se haga el traslado del proyecto al Gobierno Central, donde recién sería el punto de partida. “En simultáneo se pueden hacer varias actividades como armar estudios para la contratación del peritaje, o sea, hay varias alternativas que se pueden considerar. Pero eso dependerá de en qué momento se produce el traslado para a partir de ahí armar un cronograma de los tiempos involucrados”, aseveró.

Según Daly, es necesario diferenciar entre la tramitología del proyecto y el proceso constructivo de la presa. “En la adenda se había estimado entre 12 a 14 meses como máximo lo que va iba a demorar [finalizar con la presa]. Aquí lo importante es que se empiece a girar la rueda, y eso pasa por el traslado y el peritaje. Todo va a depender ahí también de qué tan rápido se mueva el Gobierno Regional. Estamos dando todo el apoyo pero sí es importante diferenciar para parte la parte procedimental de la parte constructiva”, mencionó.

También existe la alternativa de que pueda replantearse la adenda y que el concesionario continúe, si es que se toman en cuenta y se subsanan las observaciones técnicas del MEF. No obstante, Arróspide acotó que el gobernador Llempén mencionó con anterioridad que si la opinión del MEF era desfavorable, se pasaría la obra al Ejecutivo.

CANAL MADRE

La III etapa del proyecto Chavimochic incluye la construcción de presa Palo Redondo y 127 kilómetros de extensión del canal madre, que conducirá el agua captada del río Santa. Fuentes cercanas al consorcio comentaron a este Diario que el Gobierno Regional de La Libertad nunca pudo entregar los terrenos de los canales, y consideran que es un motivo central para que la obra esté paralizada.

Daly precisó que no se ha podido avanzar con las obras del canal madre, justamente, por la no entrega de terrenos por parte de La Libertad; aunque sí se avanzó con la presa Palo Redondo.

“Lo más importante ahorita es terminar esa presa. Los 127 kilómetros del canal [...] se quiere concretar, pero hoy en día la idea de la adenda es terminar la presa”, precisó.

Cabe precisar que con lo dispuesto en el decreto de urgencia 003-2020, que establece el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos especiales, se podría acelerar la liberación de terrenos para construir el canal madre Chavimochic III, ya que la obra está considerada en el Plan de Infraestructura.