Como advirtió El Comercio este mes, la empresa estadounidense Chevron ingresará al Perú, luego de que el Poder Ejecutivo aprobará la modificación de los contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en los lotes Z-61- Z-62 y Z-63, en el Zócalo Continental.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem), destacó que la llegada de Chevron ratifica la confianza que inspira el Perú para el desarrollo de grandes proyectos energéticos y reafirma el potencial del país para aprovechar nuevas reservas de petróleo y gas natural.

La empresa Anadarko, responsable de la exploración en los Lotes Z-61, Z-62 y Z-63 desde 2017, anunció en 2024 la cesión del 35% de su participación en los contratos de licencia a Chevron Peru Exploration Limited Sucursal Peruana, marcando así el ingreso de esta compañía al proyecto.

La medida está alineada con lo anunciado en julio por el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, quien informó sobre indicios de un nuevo yacimiento de petróleo y gas frente a las costas de La Libertad y Lambayeque, así como del interés de Chevron en participar en este proyecto exploratorio.

Además, el directorio de Perú-Petro aprobó la modificación de los contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos, incorporando como nuevos socios a Chevron y Westlawn Peru SAC, y solicitó al Minem el inicio del trámite para la expedición de los Decretos Supremos correspondientes.

Tras la revisión técnica y legal respectiva, se emitieron tres decretos refrendados por la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, y el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes.

Para el Minem, el ingreso de Chevron es una muestra de la confianza que genera el Perú para atraer inversiones de gran envergadura y del potencial energético del país para poner en valor nuevas reservas de hidrocarburos.