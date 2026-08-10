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Chevron habría presentad una carta a Perú-Petro, expresando su deseo de abandonar el país.
Chevron habría presentad una carta a Perú-Petro, expresando su deseo de abandonar el país.
Por Juan Saldarriaga

Menos de un año habría durado el interés de Chevron en nuestro país, adonde aterrizó con muchas ganas de descubrir petróleo y gas a través de ingente exploración.

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