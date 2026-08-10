Así, este Diario supo que el gigante petrolero - el tercero más grande del mundo - estaría devolviendo su participación en los lotes de hidrocarburos Z-61, Z-62 y Z-63, localizados frente a las costas de La Libertad y Lambayeque.

LEE MÁS AQUÍ: Chevron ingresa al Perú: ¡Lo bueno se celebra!

A ese fin, la petrolera habría remitido una carta a Perú-Petro expresando su intención de abandonar los tres proyectos. Eso a mediados de julio, es decir, en los últimos días del Gobierno de José Balcázar.

¿Qué estaría motivando el retiro de Chevron? Según las fuentes consultadas para este artículo, la empresa estaría optando por concentrarse en jurisdicciones más competitivas por su potencial para producir hidrocarburos de forma expedita (la exploración del mar peruano tomaría un largo tiempo).

Es el caso de Venezuela, donde el gobierno de Delcy Rodríguez ha abierto las puertas a todas las petroleras de EE.UU. ofreciéndoles condiciones contractuales más flexibles.

Y es también el caso de Kazajstán, donde Chevron ha completado un billonario proyecto de expansión que le rinde enormes ganancias.

La exploración en el mar de Trujillo queda en pausa tras el retiro de Chevron, empresa que buscaba hacer un gran descubrimiento de petróleo. Foto: Minem

“Eso significa que Anadarko y Westlawn (socios de Chevron) tendrán que salir a buscar otro asociado para no tener que abandonar la exploración del litoral peruano”, explica una de las fuentes consultadas.

El ingreso de Chevron había suscitado enorme expectativa en el sector hidrocarburífero peruano por su reconocida experiencia, espaldas financieras y capacidad tecnológica, cualidades que anticipaban la consecución del éxito en sus objetivos de exploración.

Ex autoridades del Minem vaticinaban, incluso, que podría llegar a producir más de 200 mil barriles diarios de petróleo, solamente en las costas de Trujillo, hito que ayudaría a equilibrar la balanza de hidrocarburos peruana.

Chevron y Anadarko debían iniciar la perforación de un primer pozo exploratorio este año con una inversión de US$150 millones. Por lo que se sabe, el plan de trabajo para esa labor no llegó a ser presentado ante Perú-Petro.

La operación de los lotes Z-61, Z62 y Z-63 está a cargo de un consorcio conformado por Anadarko Peru Limited Sucursal Peruana (35%), Chevron Peru Exploration Limited, Sucursal Peruana (35%) y Westlawn Perú S.A.C. (30%).

Este Diario se comunicó con el Minem y Perú-Petro para obtener comentarios sobre el retiro de Chevron, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.