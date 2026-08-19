Morgan Stanley remarcó que la ventaja peruana radica en el tamaño de su cartera de inversión minera prevista, que suma US$64.100 millones y donde el cobre representa 71%. Foto: Andina/ Referencial.
Morgan Stanley remarcó que la ventaja peruana radica en el tamaño de su cartera de inversión minera prevista, que suma US$64.100 millones y donde el cobre representa 71%. Foto: Andina/ Referencial.
Por Redacción EC

De acuerdo con el informe de Morgan Stanley, citado por Bloomberg Línea, Chile está en mejor pie para aprovechar de inmediato el impulso de los precios de metales, en tanto Perú reúne un potencial de expansión más relevante hacía adelante, siempre que consiga materializar su cartera de proyectos mineros.

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