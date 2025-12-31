La exportación de lencería peruana, prendas que son regaladas en las fiestas de fin de año, sumaron US$5 millones 488 mil entre enero y octubre del 2025, cifra que indica un crecimiento de 11,5% en comparación con el mismo periodo del 2024 (US$4 millones 920 mil). La demanda fue impulsada por Chile, informó la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (Adex).

PUEDES VER: Decreto de Urgencia sobre reestructuración de Petro-Perú será evaluado en próxima sesión del Consejo de Ministros

El vecino del sur registró pedidos por US$2 millones 978 mil, experimentando un alza de 21,2% y concentró el 54,3%. En el segundo lugar se ubicó EE.UU. con US$1 millón 752 mil, con una variación positiva de 20% y una participación del 31,9%. Ambos países agruparon el 86,2% en su conjunto.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

En montos menores se despachó a Venezuela (US$420 mil 651), Argentina (US$82 mil 970), Bolivia (US$67 mil 644), Colombia (US$61 mil 444), Ecuador (US$52 mil), Brasil (US$22 mil), Guatemala (US$18 mil 420) y Emiratos Árabes Unidos (US$10 mil 826). Cerraron el ranking Canadá, Países Bajos, Costa Rica, El Salvador y Uruguay, llegando a 15 mercados.

Según datos del Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, la ropa interior femenina de punto de algodón para mujeres fue las más destacadas con US$3 millones 775 mil. Este artículo tuvo un aumento de 19% y acumuló el 68,8% del total.

Otros fueron los sostenes o corpiños incluso de punto (US$585 mil 383), truzas de punto de fibras sintéticas o artificiales para mujeres o niñas (US$530 mil 868), corsés y tirantes (US$350 mil 210), batas (US$90 mil), camisones y pijamas de punto de algodón para mujeres o niñas (US$52 mil 157), entre otros.

Las principales empresas exportadoras en los 10 meses del 2025 analizados fueron Drodry F S.A.C., Quale Vest S.A.C., Lives S.A.C., Import. Export. Jorgito S.A.C., Inversiones Sol y Luna E.I.R.L., Kuyu S.A.C., 1010 S.A.C., Exportaciones Giro S.A.C., Catálogo S.A.C. e Inversiones Disach E.I.R.L.

Según Mordor Intelligence, el tamaño del mercado de lencería se estimaba en US$ 99 mil millones para el cierre del 2025, esperándose que alcance más de US$ 116 mil millones hacia el 2030, experimentando una tasa de crecimiento promedio anual de 3.3% en ese período.