Juan Carlos Cárdenas, expresidente de la Autoridad Portuaria Nacional y profesor de la Universidad del Pacífico, afirmó que dicha infraestructura permitió enlazar Perú con Asía en 23 días y sostuvo que su actividad trasciende el mercado peruano. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
Juan Carlos Cárdenas, expresidente de la Autoridad Portuaria Nacional y profesor de la Universidad del Pacífico, afirmó que dicha infraestructura permitió enlazar Perú con Asía en 23 días y sostuvo que su actividad trasciende el mercado peruano. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
/ Mario Zapata N.
Por Redacción EC

De acuerdo con Juan Carlos Cárdenas, expresidente de la Autoridad Portuaria Nacional y profesor de la Universidad del Pacífico, el 8% del comercio exterior chileno en contenedores pasa por Perú, principalmente a través del puerto de Callao y y seguido por el puerto de Chancay.

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