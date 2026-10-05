De acuerdo con Juan Carlos Cárdenas, expresidente de la Autoridad Portuaria Nacional y profesor de la Universidad del Pacífico, el 8% del comercio exterior chileno en contenedores pasa por Perú, principalmente a través del puerto de Callao y y seguido por el puerto de Chancay.

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Según el medio bio bio de Chile, la cifra sitúa al país dentro de una red que combina competencia por la carga marítima y una carrera por llegar con menos costos y plazos a China.

“El ocho por ciento del comercio exterior chileno en contenedores pasa por el Perú, fundamentalmente por el Callao y en segundo lugar, Chancay”, indicó Cárdenas en un diálogo con MasContainer.

Para el académico, esa participación crecerá y refleja que las plataformas atienden flujos regionales, más allá de las mercancías de cada país. El cambio altera la discusión tradicional entre terminales. Callao, Chancay y los puertos chilenos compiten ahora por captar rutas, escalas navieras y carga de exportación.

Cabe precisar que la disputa ya no se limita al muelle. Ahora abarca corredores terrestres, conexiones ferroviarias, cabotaje, zonas logísticas, servicios aduaneros y la capacidad de cada país para vincular su costa con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Respecto al puerto del Callao, Cárdenas indicó que el terminal moviliza 3.3 millones de TEU y que podría acercarse a cuatro millones en términos anualizados. Esa escala lo ubica en una posición central dentro de las cadenas comerciales de la costa occidental de Sudamérica.“El principal puerto peruano, desde hace quinientos años, es el Callao y lo va a seguir siendo”, señaló el especialista.

En cuanto a Chancay, Cárdenas afirmó que dicha infraestructura permitió enlazar Perú con Asía en 23 días y sostuvo que su actividad trasciende el mercado peruano. “Chancay hoy es un hub transpacífico. Prácticamente, la mitad de la carga de Chancay pertenece a otros países, Chile, Ecuador y otros, y hasta Brasil también”, dijo.

Por su parte, Gustavo Puma Cáceres, especialista en Ciudades Puerto y Planificación Urbana Territorial, describió a Chancay como una “nueva puerta de acceso rápido” al mercado asiático y al Callao como “motor multipropósito y de distribución”.

El medio chileno también destacó el avance de otros proyectos como el del puerto San Juan de Marcona, en la costa sur. El proyecto contempla diseñar, financiar, construir y operar un terminal con una inversión estimada en US$405 millones.

Marcona tendría una función diferente a la de Callao y Chancay. El terminal está pensado principalmente para almacenar y embarcar concentrados de hierro y cobre procedentes del sur peruano. También podría atender carga general, contenedores e insumos vinculados a la minería, explicó bio bio chile.