Beijing prometió medidas de represalia contra Washington si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple con su amenaza de imponer nuevos aranceles del 100% a las importaciones chinas, según informó CNN.

Como se recuerda, la última amenaza de Trump se dio luego de que China anunciara una serie de restricciones a la exportación de minerales de tierras raras.

El aumento de tensiones pondría en riesgo los avances que se han dado en estos meses en cuanto a las conversaciones comerciales.

“Recurrir a amenazas de aranceles elevados no es la forma adecuada de relacionarse con China”, dijo el domingo un portavoz del Ministerio de Comercio, en las primeras declaraciones de Beijing sobre la amenaza.

De acuerdo a CNN, el portavoz chino agregó que si Estados Unidos insiste en actuar unilateralmente, China tomará con firmeza las medidas correspondientes para salvaguardar sus legítimos derechos e intereses”, apuntó. “Nuestra posición respecto a una guerra arancelaria es clara: no la queremos, pero no le tememos”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. / JIM WATSON

La rápida escalada de las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo impactó en los mercados, sacudiendo a inversionistas e industrias al reavivar temores de una nueva guerra de aranceles como la que sucedió en primavera, cuando los gravámenes sobre las importaciones chinas y estadounidenses subieron hasta cerca del 145 % y 120 %, respectivamente.

Se esperaba que Trump y el líder chino Xi Jinping se reunieran en dos semanas en Corea del Sur, pero Trump, citando el tema de las tierras raras, ha puesto en duda la realización del encuentro.

El portavoz del ministerio instó a Washington a “corregir cuanto antes su enfoque equivocado” y a “preservar los avances logrados con tanto esfuerzo en las negociaciones”.

Trump calificó en Truth Social la medida “sorprendente” de China como “extremadamente hostil” y una “vergüenza moral en el trato con otras naciones”.

A pesar de las tensiones por la nueva amenaza, Trump dijo el domingo a los reportero que el presidente de China, Xi Jinping, es “un gran líder” y que tienen “una gran relación”.

Estados Unidos y China.

“No se preocupen por China, ¡todo estará bien! El muy respetado presidente Xi solo tuvo un mal momento. Él no quiere una Gran Depresión para su país, y yo tampoco. EE.UU. quiere ayudar a China, no dañarla”, escribió Trump en Truth Social.

¿Sigue en pie imponer el nuevo arancel a partir del próximo mes? Trump dijo que “Veamos qué sucede… el 1 de noviembre (fecha que el mandatario estadounidense estableció para la entrada en vigor del nuevo arancel) falta una eternidad”.