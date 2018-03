Chinchero: MTC aún no define cómo construirá terminal aéreo

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aclaró que a la fecha solo se ha decidido cómo avanzar con el movimiento de tierras, la construcción del cerco perimétrico y de la pista del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Pero el desarrollo de la infraestructura del terminal aéreo aún estaría por definirse.

“Aclarando sobre Chinchero: cerco, movimiento de tierras y pista de aterrizaje será por obra pública. Terminal aéreo aún pendiente de definir por estar en estudio. No está decidido que terminal será una obra pública. Operación y mantenimiento del aeropuerto: en concesión a operador privado”, dijo el ministro Bruno Giuffra a través de su cuenta de twitter.

Las aclaraciones llegaron luego de que la ministra de Economía, Claudia Cooper deslindara responsabilidad de declaraciones hechas por Giuffra la semana pasada.

"Nosotros estamos considerando que la solución óptima para viabilizar esto en los tiempos y maneras que se quiere, sin fricciones, va a ser construir el aeropuerto como obra publica para después concesionar la operación y el mantenimiento", señaló en entrevista con RPP.

"Este es un tema que está en la cancha del MTC. Aún no ha llegada acá, pero sí hemos conversado", respondió al respecto Cooper en entrevista con El Comercio.



Tras ello, el MTC aclaró que lo que se tiene claro es el cronograma de trabajo para el movimiento de tierras, que llevará la supervisión de la Organización de Aviación Civil Internacional ( OACI), agencia de las Naciones Unidas.

Además, precisó que los trabajos del cerco iniciarán en agosto próximo; y el movimiento de tierras en octubre.

Para estas obras iniciales se tomará como base los estudios de ingeniería realizado por el anterior concesionario Kuntur Wasi, el mismo que será validado por OACI.



“Hay bolsones de agua, obras de drenaje, es todo un proceso técnico que se tiene que realizar para el movimiento de tierras”, explicó.

EL TERMINAL

En el caso del terminal para el Aeropuerto de Chinchero, Giuffra reiteró a Gestión que se tienen que realizar las evaluaciones con diferentes entidades del Estado.



Sin embargo, adelantó que el MTC considera como primera opción que sea bajo concesión a la empresa que realice las obras de la pista y el terminal aéreo, pero si las condiciones no son las óptimas para el Estado, se hará como obra pública.



“No se va a esperar terminar el movimiento de tierras para decidir, se hará en paralelo”, expresó.



Hace unas semanas atrás, el titular del MTC dijo que en caso de llevarse la concesión, el concurso público sería en el 2019.

CONVENIO CON OACI

Otro tema que ha causado polémica en los últimos días, es el contrato de asesoría con la OACI. Al respecto, el ministro Giuffra precisó que aún no se han definido el monto del convenio, y que no corresponde a los US$ 52 millones, que señaló el ex ministro de Economía, Alonso Segura.

Dicha cifra es el monto que se pagaría en el marco de convenios de capacitación por cinco años.

