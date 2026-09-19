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Resumen

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La derrota de Cienciano ante Montevideo City Torque cerró una campaña internacional que volvió a poner a Cusco en el mapa del fútbol continental. El cuadro cusqueño cayó 3-0 en el estadio Centenario y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 con un marcador global de 3-2, después de imponerse 2-0 en el partido de ida.

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