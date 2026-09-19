Pero mientras el club deja la competencia, Cusco mantiene abierta otra oportunidad: convertirse en una sede recurrente de la selección peruana. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que la ciudad será una de las sedes de las próximas Eliminatorias al Mundial 2030, junto con Lima y Puno.

Para el empresariado cusqueño, el interés no está solamente en lo que ocurra dentro del estadio. Cada partido puede activar una cadena de consumo que involucra hoteles, restaurantes, transporte, comercio, merchandising y otros servicios, en una ciudad que ya cuenta con una industria turística desarrollada.

La derrota de Cienciano ante Montevideo City Torque cerró una campaña internacional que volvió a poner a Cusco en el mapa del fútbol continental. / DANTE FERNANDEZ

Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, estimó que recibir partidos de Eliminatorias podría generar entre 8% y 10% adicional en el flujo de turistas y en los ingresos del mes en que se dispute cada encuentro.

“Si nosotros tenemos partidos internacionales como eliminatorias y esto trae turismo nacional y turismo internacional, creo que por lo menos le daría entre un 8% y 10% adicional al flujo y a los ingresos del mes”, señaló.

Cienciano ya mueve millones alrededor del fútbol

La campaña internacional de Cienciano permite observar parte de ese efecto. Según Santoyo, el club generó alrededor de S/7,5 millones durante la temporada 2025 por sus partidos como local en la Liga 1, considerando entradas, souvenirs y la dinámica económica asociada a los encuentros.

Ese cálculo está relacionado con los más de 138.000 asistentes registrados en los partidos que Cienciano disputó como local en Cusco durante ese año.

El efecto, sin embargo, no se limita a la taquilla. Restaurantes, bares, hoteles, transporte, tiendas de ropa deportiva y pequeños comercios también reciben parte de ese gasto.

La derrota de Cienciano ante Montevideo City Torque cerró una campaña internacional que volvió a poner a Cusco en el mapa del fútbol continental. (Crédito: AFP).

Rodolfo Ojeda Medina, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima, estimó que un partido internacional de Cienciano de alta convocatoria puede generar entre S/8 millones y S/15 millones de movimiento económico adicional para Cusco. Precisa que se trata de una estimación y no de una cifra oficial de facturación.

El cálculo que hizo Ojeda no solo consideró el consumo dentro del estadio, sino también el gasto que realizan los asistentes en restaurantes, hoteles, transporte y comercio, además del desembolso de quienes llegan desde otras ciudades.

“Un partido internacional no genera solamente venta de entradas. Genera una cadena económica: llega gente, se moviliza, come, toma un taxi, compra una camiseta, consume en un restaurante y, si viene de otra ciudad, necesita alojamiento”, explicó.

Según su estimación, entre 15% y 25% de los asistentes a un partido internacional importante podrían llegar desde fuera de Cusco. Con un aforo de alrededor de 31.500 personas, ello representaría potencialmente entre 4.500 y 7.500 visitantes adicionales en los escenarios de mayor convocatoria.

El impacto no se queda en el día del partido

El movimiento económico tampoco comienza cuando se abren las puertas del estadio. Para las pequeñas empresas, el efecto empieza desde que el equipo clasifica a una nueva instancia y aumenta la expectativa alrededor del encuentro.

Ojeda identificó tres momentos. El primero es el de la expectativa, cuando aumentan la venta de camisetas, la publicidad, las promociones y las reservas. El segundo corresponde al día del partido, cuando se concentra el mayor consumo en restaurantes, bares, transporte y comercio. El tercero se produce si el equipo avanza, porque vuelve a comenzar todo el ciclo para el siguiente encuentro.

La derrota de Cienciano ante Montevideo City Torque cerró una campaña internacional que volvió a poner a Cusco en el mapa del fútbol continental.

En los negocios directamente vinculados al evento, su estimación apunta a incrementos de 20% a 40% en ventas durante los días de partido, aunque advierte que esto no significa que toda la economía cusqueña crezca en esa proporción. El efecto se concentra en determinados sectores y zonas.

“Hay que distinguir: no significa que toda la economía cusqueña crezca 30% o 40%. El impacto está concentrado en determinados sectores y zonas, especialmente en las horas previas y posteriores al encuentro”, precisó.

Eduardo Flores, director de Toque Fino, también identifica una cadena amplia de beneficiarios. “Una campaña como la de Cienciano tiene un efecto económico que va mucho más allá del club. Se benefician directamente la taquilla, el merchandising, los sponsors, la gastronomía, el transporte, los hoteles, los bares y, en general, todas las actividades que reciban mayor movimiento cuando hay un partido internacional”, sostiene.

Una campaña que ya deja un movimiento de decenas de millones

El efecto acumulado de la campaña internacional también comienza a adquirir una dimensión relevante. Julio Medina, director y cofundador de Inyogo, estimó que Cienciano recibirá más de US$2,2 millones en premios por su participación internacional de este año. Si se suma la taquilla, calcula que los ingresos del club podrían haber alcanzado entre US$2,5 millones y US$3 millones.

Para la ciudad, el cálculo es diferente. Ojeda estimó que el movimiento económico adicional generado por la campaña internacional de Cienciano podría ubicarse entre S/30 millones y S/50 millones acumulados, considerando los partidos disputados en Cusco y el consumo generado alrededor de ellos.

La derrota de Cienciano ante Montevideo City Torque cerró una campaña internacional que volvió a poner a Cusco en el mapa del fútbol continental.

Ojeda aclaró que esta cifra no corresponde a ingresos del club, sino a una estimación del movimiento adicional en actividades como restaurantes, hoteles, transporte, comercio y otros servicios, principalmente de pequeñas empresas.

La campaña incluyó encuentros internacionales en Cusco frente a Lanús, Botafogo y Montevideo City Torque, además de los partidos de la fase de grupos.

La gerenta de Marketing y Comercial de Cienciano, Letitia Chavez, señaló que el efecto también se ha trasladado al merchandising. La venta de indumentaria aumenta con cada partido, mientras que al menos 100 hinchas viajaron a Montevideo para acompañar al equipo en el partido de vuelta ante City Torque.

¿Puede la selección multiplicar ese efecto?

El alcance de un partido de la selección es diferente al de un club local. La principal diferencia está en la capacidad de movilización de aficionados de otras regiones. “Perú mueve a todo el país, Cienciano no necesariamente mueve a todo el país”, explicó Medina.

Por ello, uno de los potenciales efectos de llevar las Eliminatorias a Cusco sería el impulso al turismo interno. Aficionados de Lima y otras ciudades podrían viajar para asistir al partido y aprovechar el fin de semana para hospedarse, comer y realizar actividades turísticas.

La derrota de Cienciano ante Montevideo City Torque cerró una campaña internacional que volvió a poner a Cusco en el mapa del fútbol continental.

Santoyo calcula que entre 5.000 y 8.000 turistas, dependiendo de su procedencia, pueden representar aproximadamente S/1 millón para la economía regional. Bajo esa referencia, un partido de selección podría generar un impacto que se extienda mucho más allá del recinto deportivo.

Cusco, además, parte con una ventaja frente a otras ciudades del país: ya tiene hoteles, restaurantes, operadores turísticos y una oferta cultural consolidada. “Tenemos la planta turística madura. Tenemos hoteles, restaurantes, un sistema de operación turística ya hecho y eso nos da una ventaja superlativa sobre otros destinos nacionales”, afirmó Santoyo.

La oferta de Machu Picchu, gastronomía, patrimonio, aventura y otros atractivos permitiría complementar la asistencia a un partido con actividades turísticas.

Del partido al producto turístico

Para Ojeda, el siguiente paso sería convertir esta coincidencia entre fútbol y turismo en un producto comercial. Entre las posibilidades identifica paquetes turísticos asociados a los partidos, merchandising oficial, experiencias VIP, restaurantes temáticos, tours vinculados con la historia de Cienciano, visitas al estadio, eventos para hinchas y nuevos espacios para patrocinadores.

Una de las posibilidades, plantea, sería combinar la visita a la ciudad y Machu Picchu con la experiencia de asistir a un partido internacional. “Cienciano no es solamente un equipo de fútbol. Es una marca asociada a Cusco y tiene algo que muy pocas ciudades pueden ofrecer: fútbol internacional en una de las ciudades turísticas más reconocidas del mundo y a más de 3.400 metros de altura”, sostuvo.

La derrota de Cienciano ante Montevideo City Torque cerró una campaña internacional que volvió a poner a Cusco en el mapa del fútbol continental.

Flores coincidió en que el club tiene espacio para seguir monetizando esa exposición. Cienciano cuenta actualmente con más de 13 patrocinadores y viene desarrollando negocios vinculados con su tienda oficial, merchandising, licencias, divisiones menores y proyectos como un museo y un centro de alto rendimiento.

Para el especialista, la clave será evitar que el interés generado por una campaña internacional desaparezca cuando termine el torneo. “El verdadero trabajo consiste en convertir esa atención en activos permanentes”, señaló.

El reto de la infraestructura

Para aprovechar una mayor llegada de partidos internacionales, Cusco también tendrá que resolver algunas brechas. Santoyo consideró que el principal pendiente está en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, particularmente en los camerinos, iluminación y servicios para los deportistas. La infraestructura hotelera y gastronómica, en cambio, ya tendría capacidad para atender una mayor demanda.

También identifica una oportunidad para desarrollar infraestructura deportiva en zonas ubicadas a entre 20 y 30 kilómetros de la ciudad, donde habría mayor disponibilidad de espacios para inversión.

“Tenemos la infraestructura y los servicios ya consolidados como para poder atender estos eventos”, concluyó Santoyo.