Conforme a los criterios de Saber más

Hace aproximadamente una semana, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, anunciaba desde Ayacucho el cierre de cuatro unidades mineras tras sostener una reunión sobre gestión integral de recursos hídricos y atender denuncias sobre contaminación ambiental.

En medio de la advertencia de las comunidades de Ayacucho Sur sobre un paro indefinido si no se respeta el acuerdo firmado y la moción presentada en el Congreso para que Vásquez explique el cierre de los cuatro proyectos mineros, El Comercio resuelve las preguntas suscitadas en relación a está temática:

¿Qué sucedió con las minas ubicadas en Ayacucho?

El viernes pasado, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, viajó al departamento del sur junto a la Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo para sostener una reunión con autoridades y dirigentes de las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara.

¿El motivo? Dialogar sobre la gestión integral de recursos hídricos de cabeceras de cuenca y atender las denuncias de contaminación ambiental.

La presidenta del Consejo de Ministros, @MirtyVas, y la Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo arribó a Coracora, donde en breve se iniciará una reunión con autoridades y dirigentes de las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara, Ayacucho. #TrabajandoPorElPueblo pic.twitter.com/UjTKRWlpJe — Consejo de Ministros (@pcmperu) November 19, 2021

Tras la reunión, Vásquez firmó un documento para negociar los términos del cierre de las unidades mineras de la cuenca Apomayo, Breapampa, Pallacanta e Inmaculada.

“Quiero anunciar que, respecto a las cuatro mineras que han ido señalando, no habrá ninguna ampliación más para procesos de explotación ni exploración. Vamos a exigirles que terminen y cierren, lo más inmediato posible”, expresó Vásquez ante la ciudadanía reunida ese día en la plaza de toros Virgen de las Nieves.

Premier @MirtyVas: Quiero anunciar que respecto a las 4 mineras que han ido señalando, no habrá ninguna ampliación más para procesos de explotación ni exploración. Vamos a exigirle que terminen y cierren, lo más inmediato posible. pic.twitter.com/xSay4o1lqf — Consejo de Ministros (@pcmperu) November 19, 2021

Para tal fin, señaló ese mismo día que se iniciaría el proceso de cierre “con cronogramas claros y que sea participativo para que ustedes tengan confianza que se cumplirá”. En el acta suscrita, se acordó la constitución de la Comisión Ejecutiva de negociación de los plazos y términos del retiro y cierre de las unidades mineras.

MÁS INFORMACIÓN | Comunidades de Ayacucho Sur advierten que activarán un paro indefinido si no se respeta acta firmada en Coracora

¿A qué respondió esta decisión?

Horas más tarde, la presidenta del Consejo de Ministros explicó en su cuenta de Twitter que se buscaba establecer medidas para proteger las cabeceras de cuenca de la contaminación ya que son “ecosistemas delicados que proveen de agua a los territorios”.

(1/2) Las cabeceras de cuenca son ecosistemas delicados que proveen de agua a los territorios. Por eso hemos acordado junto a autoridades y dirigencias de las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara (Ayacucho) medidas para protegerlas de la contaminación. pic.twitter.com/cW4ZZx2Bqs — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) November 19, 2021

¿Cómo reaccionaron los gremios?

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y las empresas mineras Compañía Minera Ares, Apumayo y SAMI (Breapampa), expresaron su rotundo rechazo contra la medida anunciada, así como también el aviso de que no habrá ninguna ampliación para procesos de explotación y exploración.

“Se está violando el estado de derecho y se está haciendo un atropello contra las empresas y sus operaciones. La primera ministra ha pasado por encima de este estado de derecho atribuyéndose poderes que no tiene por ley, y ha asumido funciones que tampoco le corresponde. Como mencionaron los representantes de las empresas no han sido notificados, estos temas no han sido cuestionados formalmente. Por eso le pedimos al gobierno del presidente Pedro Castillo, que esta situación se rectifique formalmente”, dijo en conferencia Óscar Caipo, presidente de la Confiep.

Oscar Caipo, presidente de Confiep. (Foto: GEC)

Ese mismo día, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aclaró que las cuatro unidades mineras que fueron mencionadas ya se encuentran con planes de cierre establecidos y aprobados por el Ministerio de Energía y Minas.

Pidieron “calma y serenidad” al gremio empresarial minero para que o abonen en la “inestabilidad política del país”.

📰 Compartimos el siguiente comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros. pic.twitter.com/Z0dMVbJAft — Consejo de Ministros (@pcmperu) November 20, 2021

¿Qué minas están implicadas, qué producen y quiénes las administran?

Las cuatro unidades mineras son:

Unidad minera ¿Qué produce? Administrada por Apumayo Minerales de oro y plata Empresa Minera Apumayo Pallancata Minerales de oro y plata Hochschild Mining Inmaculada Minerales de oro y plata Hochschild Mining Breapampa Minerales de oro y plata South America Mining Investments (SAMI)

¿Cuál fue la posición que las comunidades en Ayacucho adoptaron?

Las autoridades y los dirigentes de las provincias del sur de Ayacucho, Parinacochas, Lucanas y Paucar del Sara Sara, suscribieron un acta en donde solicitaron a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, que se retracte sobre el anuncio respectivo a los planes de cierre de las unidades mineras Inmaculada y Pallancata, de la Compañía Minera Ares.

“Están perjudicando a las comunidades campesinas, anexos, caseríos y población en general, respecto a los apoyos sociales, oportunidades laborales, educativos, empresariales y becas, vulnerando el derecho al libre trabajo de más de 5.000 trabajadores”, señalaron en el documento.

Asimismo, aseguraron que desconocen a los señores Mariano Virgilio Huarhua Centeno y Santos Sabino Calla Cayo, quienes participaron en la mesa de diálogo impulsada por el Ejecutivo.

¿Cuál sería el impacto del cierre de las cuatro unidades mineras?

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) explicó que “mensajes como estos desalientan la inversión minera, que sigue impulsando el crecimiento y recuperación económica del país, y que este año generará más de S/12.500 millones en recaudación tributaria en beneficio de todos los peruanos”.

Raúl Jacob, su presidente, remarcó que con esta medida “ilegal”, 54.000 familias peruanas, muchas de estas en Ayacucho, perderán sus puestos de trabajo.

“De concretarse esta acción se terminaría perdiendo 6.000 puestos de trabajo formales de manera directa y 48.000 indirectos”, precisó.

Asimismo, explicó que al indicar que no se permitirán ampliaciones ni exploraciones en la zona, se está vulnerando el derecho de las empresas a invertir en la zona para extender la vida útil de las minas y generar empleo para miles de peruanos.

¿Cierre definitivo o no?

El viceministro de Minas, Jorge Chávez Cresta, afirmó que si las cuatro mineras de Ayacucho en proceso de cierre desean seguir operando, pueden solicitar una ampliación ante las entidades correspondientes.

El funcionario anunció que ya firmó los oficios para invitar a las tres compañías mineras que operan en Ayacucho, las cuales serán convocadas a partir del miércoles.

“Vamos a reunirnos con ellos, acompañarlos en su plan de cierre de minas. Si nos demuestran que están por presentar o han presentado para que esto sea prorrogado, nosotros en el marco de la ley lo vamos a cumplir”, indicó.

Con ello, aclaró lo expresado por la presidenta del Consejo de Ministros, al explicar que la puerta permanece abierta para que las mineras puedan ampliar su operación.

Así lo ratificó Vásquez, al descartar que vaya a producirse un cierre de unidades mineras que cumplan con la ley.

“En relación a los últimos sucesos, descartamos el cierre y solicitud de retiro unilateral de las operaciones de las unidades mineras que cumplan con los requisitos legales y condiciones establecidas en la legislación nacional y sectorial, y que cuenten con los permisos correspondientes vigentes”, dijo la PCM mediante un comunicado difundido en redes.

Ratificamos lo que hemos venido sosteniendo: el gobierno respeta el estado de derecho, no hay vulneración de la seguridad jurídica ni cierres unilaterales pero el Estado asume función de fiscalizar los procesos de cierre de minas y control ambiental acorde a los marcos legales. https://t.co/CGkq6rHigy — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) November 24, 2021

¿Qué dijo Hochschild al respecto?

El CEO de Hochschild Mining, Ignacio Bustamante, afirmó que irán hasta las “últimas instancias legales” para defender sus unidades mineras de Inmaculada y Pallancata en Ayacucho.

El lunes, las acciones de Hochschild Mining se hundieron más del 50% en medio de la incertidumbre.

¿Se realizó otra mesa de diálogo?

El presidente de la República, Pedro Castillo, había afirmado que convocaría a los gremios empresariales, gobiernos subnacionales y a las comunidades para dialogar sobre las operaciones mineras, en el marco del anuncio.

El 22 de noviembre la SNMPE y el Gobierno sostuvieron una reunión para abordar los planes de cierre de cuatro unidades mineras en Ayacucho. La presidenta del Consejo de Ministros apuntó que en los próximos días anunciarían medidas al respecto. Oscar Caipo, presidente de la Confiep, señaló que el diálogo entre los representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y el Ejecutivo no llegó a una conclusión.

“Van a seguir la reunión, aparentemente no se ha llegado a ninguna conclusión. Entendemos que ha habido mucha apertura en la conversación, pero no sabemos que haya habido una conclusión, han sido muy prudentes con respecto a ello”, indicó el dirigente gremial en diálogo con RPP.

¿Las comunidades han anunciado algún paro? ¿Se alista alguna medida desde el Congreso?

Las comunidades de Ayacucho Sur advirtieron que activarán un paro indefinido si no se respeta acta firmada en Coracora.

“Manifestamos que el incumplimiento del acta de Coracora activaría inmediatamente el paro indefinido que se suspendió a petición expresa del presidente de la República Pedro Castillo”, indicaron.

En tanto, en el Parlamento, los congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País presentaron una moción para que Vásquez explique los acuerdos que conllevaron al cierre de cuatro proyectos mineros.

Según la moción de orden del día 1215, la jefa del gabinete ministerial también deberá explicar la posición del Gobierno respecto a su política de fomento de las inversiones, generación de empleo y estabilidad jurídica, económica y social en el país.

VIDEO RECOMENDADO

Según el ministro de salud, Hernando Cevallos, hay una tendencia al alza localizada en diferentes provincias que en promedio significan “un incremento de un 30% de la cantidad de contagios” y un 60% en ocupación de camas UCI.

TE PUEDE INTERESAR