Los cinco proyectos mineros que se encuentran en suspenso

A principios de año, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció que seis proyectos mineros iniciarían sus fases de construcción en el 2019 con una inversión que en su conjunto representaba US$3.442 millones.

Estos eran Optimización Lagunas Norte (US$640 millones), Integración Coroccohuayco (US$590 millones), Tía María (US$1.400 millones), Ampliación Santa María (US$110 millones), Ampliación Pachapaqui (US$117 millones) y Corani (US$585 millones).

Han pasado seis meses y el panorama no luce favorable. El primero de estos proyectos, a cargo de Barrick Gold, no obtuvo luz verde al no satisfacer los criterios de inversión de la matriz en Canadá y fue suspendido por decisión propia.

En el segundo proyecto, Integración Coroccohuayco, a cargo de Glencore, ubicado en la provincia de Espinar (Cusco), dos comunidades de la zona presentaron una demanda de amparo al Estado para exigir un proceso de consulta previa que se habría iniciado a mediados de mayo.

El tercer proyecto y el más sonado es Tía María (Arequipa), cuyo estudio de impacto ambiental vigente vence en agosto y podría no salir ante la desaprobación del gobernador regional, Elmer Cáceres, y las recientes declaraciones del presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo, quien anunció un paro indefinido en caso de que el gobierno otorgue el permiso.

EFECTOS

La Unidad de Análisis Económico de este Diario calculó que del total de la inversión prevista, este año se deberían desembolsar US$730 millones.Este monto simboliza el 0,4% del PBI, en el que Tía María representa cerca de la mitad (48%).

Los proyectos generarían una producción anual cercana a US$1.700 millones y 6 mil puestos de trabajo en la etapa de construcción y otros 1.800 en la de operación.

Piero Ortiz, economista del IPE, explicó a El Comercio que cada gasto o inversión en minería tiene un efecto multiplicador en la economía, por lo que el impacto termina siendo mayor.

“Este efecto multiplicador viene dado por tres factores: un efecto indirecto en otras empresas que sirven como proveedoras, un efecto en el consumo que generan los salarios pagados y otro en la inversión por las utilidades que se dejan de reinvertir”, detalló.

Asimismo, si los proyectos no se concretan, no habría exportación, lo que impacta también en el crecimiento del PBI.

LOS QUE SIGUEN AVANZANDO

De la cartera anunciada por el Ministerio de Energía y Minas, tres proyectos tienen luz verde.

El proyecto Ampliación Santa María, ubicado en la provincia de Pataz, La Libertad, y que pertenece a la Compañía Minera Poderosa, concluyó la primera fase a fines de mayo. Con ello pasó de una producción de 400 toneladas métricas al día (TM/día) a 600 TM/día.

Le sigue Ampliación Pachapaqui (Áncash), de la minera junior International Consolidated Minerals (ICM), que se encuentra en etapa de factibilidad.

Corani (Puno) es otro de ellos que, según la compañía Bear Creek Mining, comenzará la construcción de las instalaciones para su proyecto de plata en agosto o setiembre.