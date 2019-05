CIP y la solución prometedora para la anemia en el Perú

Tras haber logrado incrementar en 68% el contenido de hierro en papa mediante técnicas de mejoramiento genético, el Centro Internacional de la Papa (CIP) se alista para comprobar si las personas somos capaces de asimilar estos minerales en su totalidad.

La iniciativa es una promesa para el Perú, ya que ayudaría a reducir la incidencia de anemia, una enfermedad con la que hasta el 2018 vivían 43,5% de los niños menores de 3 años en nuestro país, de acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. En Lima, dicho indicador ascendía a 35% de la población mencionada, unos 170 mil niños.

"Estamos por empezar a hacer un examen para estudiar el nivel de absorción de hierro en los seres humanos" informó James Stapleton, jefe de comunicaciones del CIP en relación a las papas mejoradas, al tiempo que precisó que el estudio se efectuará a partir de junio.

El estudio - que se llevará a cabo en en el Perú- proyecta obtener resultados preliminares hacia fin de año y resultados definitivos en el 2020, tras un segunda prueba, completó Óscar Ortiz, director general de investigación para el desarrollo del CIP. El protocolo para su realización fue elaborado con el Instituto Nacional de Nutrición, precisó.

El estudio baraja dos hipótesis: que el alto contenido de vitamina C de la papa facilitará la absorción; y que una papa mediana permitiría aportar hasta 25% del requerimiento diario de hierro.

Ortíz le propuso a Vizcarra liberar una papa biofortificada para el Bicentenario del Perú. (Foto: El Comercio)

"No hay razón para no pensar que el hierro no se absorba, porque ya la papa de por sí tiene hierro y se ha demostrado que contribuye en las personas", comentó Ortíz.

Aunque son optimistas respecto a las conclusiones del estudio, en el CIP reconocen que el potencial de la papa para resolver la anemia al cien por cien es limitado. "No queremos presentar el mensaje que solo consumiendo papa se va a solucionar el problema de la deficiencia de hierro. [La solución] tiene que ser una combinación de alimentos, pero donde ya se consume papa en cantidades sí puede ayudar", advirtió el experto.

FUNCIONÓ EN ÁFRICA

En África, el CIP logró reducir el déficit de vitamina A mediante el desarrollo y la distribución de variedades de camote anaranjado biofortificado. La carencia de vitamina A incide en la presencia de problemas de visión de al menos 100 millones de niños africanos, apuntó Ortíz.

Al 2019, unos 5,9 millones de hogares de ese continente mejoraron su estado nutricional gracias a la iniciativa, según estimaciones del CIP.

El programa comenzó hace unos quince años, con el cruzamiento genético de variedades de camote. "Debido a que es muy difícil suplementar vitamina A en millones de personas en África, se comenzó a buscar fuentes de ese nutriente", explicó.

"Como ellos cultivan camote, pero mayormente blanco, y en el Perú y en Estados Unidos existe camote anaranjado con alto contenido de vitamina A, se empezó a probar", completó.

El Centro Internacional de la Papa (CIP) realizará a partir de junio un estudio de absorción de hierro y zinc de papa en personas. (Foto: Food Forever Experience)

A la fecha, el CIP ha liberado más de 100 variedades de camote anaranjado biofortificado en África y hoy el 20% de los productores de ese tubérculo utilizan dicho material genético de manera exclusiva o combinada con camote blanco.

¿Cómo trasladar este éxito a la papa en el Perú? La experiencia africana le ha demostrado al CIP que se requiere generar interacciones entre los sectores de agricultura, salud y educación y el mercado. "Tenemos que trabajar el sector agricultura con el sector salud en las postas médicas, mejorando el conocimiento de las madres de familia porque son las que toman decisiones sobre la alimentación del hogar", sugirió Ortíz. "Hay que presentarlo como programa integral", reafirmó.

DATOS

- En el 2016, los investigadores que lograron duplicar el contenido de hierro y zinc en papa obtuvieron el Premio Mundial de Alimentación. La investigación duró unos diez años.



- Las papas biofortificadas poseen hasta 32 mg de hierro por kilo de papa en peso seco. Las papas normales tienen 19 mg de hierro por kilo. Se incrementó en 68% el contenido sobre la base.



- Según Ortiz, 120 gramos del camote anaranjado biofortificado aportan 100% del requerimiento diario de vitamina A.