La Asociación Automotriz del Perú (AAP) destacó que la circulación vehicular mantuvo un comportamiento favorable durante septiembre de 2025, consolidando una tendencia expansiva que ya alcanza 32 meses consecutivos de crecimiento. Esta información se sustenta en los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Según el reporte oficial, el Índice de Flujo Vehicular, que registra el tránsito de unidades livianas y pesadas a través de las garitas de peaje, creció 4,4% en comparación con septiembre del año anterior, impulsado por el aumento del tránsito de vehículos livianos (+3,2%) y pesados (+6,1%).

“La evolución del flujo vehicular confirma la recuperación y dinamismo del transporte en el país, tanto en la movilidad de personas como en el desplazamiento de mercancías”, sostuvo la AAP. El gremio explicó que, en el caso de los vehículos ligeros, el buen desempeño estuvo relacionado con una mayor participación ciudadana en eventos culturales, actividades recreativas por el inicio de la primavera, festividades religiosas, ferias gastronómicas y encuentros internacionales como Perumin 2025 en Arequipa.

“Estos eventos generan un movimiento turístico y comercial significativo, que se refleja directamente en el incremento del tránsito vehicular”, resaltó la AAP. Respecto al comportamiento de los vehículos pesados, la AAP señaló que su evolución positiva fue impulsada por el dinamismo de sectores económicos claves.

El sector construcción destacó por el mayor consumo interno de cemento y el avance de obras públicas; el sector agropecuario, por el aumento de áreas sembradas y condiciones climáticas favorables; mientras que el comercio al por mayor se fortaleció por la venta de combustibles, lubricantes y maquinaria pesada.

“Las cifras muestran que actividades como la minería, la manufactura y la pesca también aportaron de manera decisiva al crecimiento del flujo de transporte de carga en el país”, afirmó la institución.

A nivel regional, el comportamiento fue igualmente favorable. Arequipa registró un incremento de 16,5% en el tránsito vehicular debido al Día Mundial del Turismo y la celebración de la Virgen de la Merced. Junín aumentó 1,0% impulsado por la festividad en honor a la Virgen de Cocharcas; La Libertad, 10% por el 73° Festival Internacional de la Primavera; Piura, 11,7% debido a actividades culturales y religiosas en honor a la Virgen de las Mercedes; Puno, 6,3% por celebraciones patronales; y San Martín, 9,1% por su aniversario regional y el Festival de la Gastronomía Amazónica.

Mirando hacia el último trimestre del año, la AAP proyectó que el flujo vehicular mantendrá un crecimiento similar al de los meses recientes. “A pesar del contexto electoral, la actividad económica continúa mostrando resiliencia. Además, la mayor liquidez por la liberación de fondos de AFP y CTS, sumada a las gratificaciones de fin de año, impulsará aún más la movilidad de personas y mercancías”, precisó el gremio.

Finalmente, la AAP sostuvo que este escenario permitirá un mayor dinamismo en actividades vinculadas al turismo, el entretenimiento, la gastronomía y el consumo mayorista y minorista. “El cierre del año se perfila con un tránsito vehicular sólido y en expansión, reflejo del movimiento económico y social del país”, concluyó la Asociación Automotriz del Perú.