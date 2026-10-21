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Resumen

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El precio del petróleo no solamente se mantendría alto, sino que puede subir hasta los US$120 por barril, en un escenario negativo, según Citi.
El precio del petróleo no solamente se mantendría alto, sino que puede subir hasta los US$120 por barril, en un escenario negativo, según Citi.
/ Jason Alden
Por Maritza Saenz

El 2026 ha estado marcado por un fuerte incremento del precio del petróleo, impulsado por los conflictos geopolíticos en Medio Oriente. El crudo Brent alcanzó máximos de hasta US$120 por barril y, aunque comenzó a retroceder en julio, actualmente cotiza alrededor de los US$110 por barril.

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