Citi otorgó a Compartamos Banco un financiamiento social por S/50 millones.
Por Redacción EC

Citi Perú otorgó un financiamiento por S/50 millones a Compartamos Banco, institución peruana de servicios financieros que ofrece créditos, cuentas de ahorro con alta rentabilidad y seguros para, sobre todo, microempresarios y pequeños negocios.

