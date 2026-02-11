Citi Perú otorgó un financiamiento por S/50 millones a Compartamos Banco, institución peruana de servicios financieros que ofrece créditos, cuentas de ahorro con alta rentabilidad y seguros para, sobre todo, microempresarios y pequeños negocios.

Esta operación permitirá fortalecer su capacidad de acompañar el crecimiento de la micro y pequeña empresa, ampliar el acceso a soluciones financieras formales y atender diversas necesidades de los emprendedores, como capital de trabajo, inversión, protección y ahorro. La iniciativa busca seguir impulsando la inclusión financiera y el desarrollo económico local en el país. Del total de los recursos destinados a créditos, el 40% será canalizado a mujeres emprendedoras.

“Seguir impulsando la inclusión financiera requiere de aliados que compartan nuestra visión de generar valor humano, social y económico. Gracias a este financiamiento podremos fortalecer nuestra oferta de valor para las pymes asegurando que más emprendedores, cuenten con el capital necesario para hacer crecer sus negocios”, señaló Cesar Sanguineti, gerente central de Administración y Finanzas de Compartamos Banco.

Esta gestión se enmarca en los esfuerzos de “Citi Social Finance” en América Latina y el Caribe, donde Citi ha movilizado el último año US$1.500 millones para temas relacionados a la inclusión financiera y el acceso a servicios e infraestructura básica para la población de bajos ingresos en los países en los que operan.

“En Citi seguimos comprometidos con impulsar el desarrollo, la inclusión y el crecimiento económico de nuestro país. Esta operación con Compartamos Banco, en colaboración con el IFC, permitirá canalizar créditos a miles de emprendedoras y pequeños negocios en todo el país. Es un orgullo trabajar junto a Compartamos Banco con el objetivo de lograr una banca más inclusiva, e integrar nuevos participantes en el sistema financiero formal”, agregó Miguel Uccelli, gerente general de Citi Perú y responsable también de Chile y Ecuador.

Adicionalmente, el IFC, parte del Grupo del Banco Mundial participó con un financiamiento de US$15 millones equivalentes en soles peruanos. De esta manera, junto con Citi, se consolidan como aliados para operar con instituciones dedicadas a las finanzas con propósito social.