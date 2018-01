Claudia Cooper: "Crisis política en el Perú aún no termina"

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Claudia Cooper, advirtió el jueves que la crisis política que sacudió al país en diciembre aún no ha terminado y que por el momento no prevé un impacto muy grande en la actividad, siempre que las diferencias políticas se resuelvan "de manera civilizada".

La funcionaria mantuvo sus previsiones económicas para este año y dijo que, si bien las inversiones públicas se frenaron por dos semanas cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski enfrentó el mes pasado un intento en el Congreso por sacarlo del cargo, desde entonces ya se han reactivado.

"La crisis política todavía no termina", dijo Cooper en conferencia de prensa. "Lo que vamos a tener es un bache que no va a ser significativo, por el momento no vemos un efecto muy grande pero va a depender de cómo se resuelva esta crisis que todos esperamos que se va a resolver bien", agregó.

Kuczynski, cuyo mandato estuvo en riesgo por sus lazos con la empresa brasileña Odebrecht, logró eludir una destitución gracias a los votos de una corriente opositora liderada por el hijo del exmandatario Alberto Fujimori, a quien días después le otorgó un indulto humanitario.

El indulto a Fujimori generó protestas contra el gobierno de Kuczynski, que a su vez enfrentó la renuncia de algunos de sus ministros. Actualmente, el presidente y su Primera Ministra están evaluando cambios en el gabinete.

"Ya hemos pasado por complicaciones políticas anteriormente y las hemos resuelto bien", dijo Cooper, quien según dos fuentes del gobierno, permanecería en su cargo.

Cooper afirmó que para el 2018 el Gobierno mantiene su estimación de un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4% y dejó sin cambios sus proyecciones de un déficit fiscal de un 3,5% del PBI.

Cooper añadió que la brecha pública del año pasado habría estado en línea con la previsión oficial del 3% del PBI.

"El crecimiento de 4% es un escenario base, no es un escenario pesimista, ni optimista, es un escenario que creemos que perfectamente se puede lograr en la medida que sigamos destacando como país que crece más que el resto (...) y asumiendo que las cosas vienen como hasta ahora", agregó.

