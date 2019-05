Claudia Cooper Fort: “Queremos que la Bolsa esté al alcance de todos”

Con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, Claudia Cooper señala que el desarrollo de la infraestructura del sistema bursátil, la innovación constante y el fortalecimiento en el gobierno corporativo son los tres grandes puntos a consolidar en los próximos años, para incluir nuevos actores en el mercado de capitales local.

—¿Cómo recibió la gestión de la Bolsa de Valores de Lima?

Este es un sector que siempre he seguido de cerca desde varios ángulos, por lo tanto, estoy supercontenta. Encontré varios temas muy avanzados. En primer lugar, la infraestructura: se ha invertido mucho en los sistemas de la bolsa como en los de Cavali, con plataformas que funcionan muy bien. Por ejemplo, el sistema ya puede albergar más o menos S/18 millones en facturas.

►BVL cierra a la baja por décima sesión consecutiva y cae 1,82% en la semana



►EE.UU., México y Canadá acuerdan eliminar aranceles sobre el acero y aluminio

En esta línea, he encontrado una vocación muy grande de innovación, acorde con la gestión actual de otras bolsas en el mundo. Las plazas bursátiles tienen el gran reto de diversificar sus productos.

Finalmente, se ha dado un avance en el gobierno corporativo, lo cual creo que es importantísimo, sobre todo en la coyuntura actual, donde el país entero demanda una mejor administración, no solo desde el lado del Estado, sino también desde la bolsa, como un líder junto a los inversionistas institucionales. Creo que estas tres cosas hay que consolidarlas.

—Para esta nueva gestión, ¿cuáles son los planes a seguir en los próximos años?

Creo que lo principal, y es lo que hemos estado conversando con todo el equipo, es que queremos que bolsa esté al alcance de todos y que les funcione, sobre todo. Tener una bolsa que ofrezca un mecanismo en el que más gente pueda sentir que agrega valor, tanto a sus negocios como a sus capacidades de ahorros. Este es el ‘leitmotif’ que nos tiene ahora a todos dirigidos hacia un mismo objetivo. La idea es que las empresas puedan alcanzar un mayor nivel de desarrollo, una mejor gestión de su financiamiento, mucho más eficiente, de menor costo y que se adapte a sus plazos.

—Para ayudar a las empresas a financiarse de manera más eficiente, ¿qué productos específicos van a desarrollar?

Nosotros queremos ser un complemento inteligente y eficiente del sistema bancario. Este es muy sólido y viene ampliando su cobertura; igual lo haremos nosotros. Lo que queremos es entrar en esos segmentos del sistema financiero donde nosotros podríamos ser un complemento, por ejemplo: financiamientos de muy largo plazo.

En general, a los bancos les es muy costoso dar este tipo de financiamiento porque su fondeo es corto.

En este sentido, la bolsa ofrece a través de acciones o bonos financiamiento de muy largo plazo. Lo mismo para las personas, en el financiamiento de sus inmuebles o de ahorros que los bancos no pueden ofrecer. Asimismo, para las empresas, mediante el financiamiento de sus activos fijos o de sus inmuebles. A las pymes, obviamente facilitarles las facturas y entrar, sí, a competir con el sistema financiero en el corto plazo, generando un ecosistema que les permita reducir su costo de financiamiento y, por otro lado, maximizar sus ahorros en el mercado de capitales.

Para Cooper, el mercado de capitales ofrece un financiamiento más eficiente y con menos costo para las PYMES.(Foto:Infocif.es)

—En el tema de la comunicación…

Claramente tenemos que enfocarnos más en un plan de comunicación. Es lo primero cara a poner la bolsa al alcance de todos. Informar mejor a las personas, acercarlas a nuestros productos, mostrarnos atractivos y, sobre todo, que confíen en nosotros.

Esto es difícil por la coyuntura actual, pero poniendo estándares altos en el gobierno corporativo es posible ser líderes. Esto nos acerca a las empresas de todas maneras.

—Ante la caída de los índices más importantes de la bolsa, el escalamiento de las tensiones comerciales y los bajos niveles de negociación en lo que va del año, ¿cuáles son las acciones para combatir la poca liquidez del mercado bursátil local?

Las bolsas han sido volátiles siempre. Lo que han mostrado consistentemente es que tienen rendimientos más altos que otras alternativas y esto no solo en el Perú.Respecto al tema de los índices, esta es una de las debilidades que vamos a tener que abordar. La bolsa peruana, salvo períodos muy cortos, ha sido siempre muy líquida; ahora tenemos que conseguir una mayor liquidez, pero esto no lo podemos hacer solos.

Lo que necesitamos ahora es generar una situación en la que el mercado haga esto [una baja liquidez] menos probable, invocamos básicamente al resto de actores; en eso, los fondos de pensiones son importantes por su tamaño. Estamos trabajando con ellos y queremos seguir trabajando de cerca para que, en conjunto, podamos lograr que la bolsa tenga una mayor liquidez de forma más estable.

La presidenta del directorio de la BVL asegura que se necesita trabajar en conjunto con las AFPs para generar mayor liquidez en el mercado local. (Foto: GEC)

—Los inversionistas extranjeros han empezado a rebalancear sus portafolios, ¿qué acciones tomar ante un escenario de reclasificación de mercado emergente a mercado frontera?

Aún no hay una reclasificación inminente. Nosotros seguimos cumpliendo todos los requisitos para mantener la categoría de país emergente, lo que no quita que quisiéramos estar mucho más holgados con los requisitos. Debemos trabajar en conjunto para tener una mayor liquidez estructural y no estar muy sujetos a los vaivenes de las tensiones a escala internacional.

Ante una salida de flujos de capitales, el impacto podría ser fuerte en variables macroeconómicas: las tasas de interés o el tipo de cambio. Obviamente, esta situación al país no le conviene.

—¿Cuáles son las expectativas de crecimiento para el país?

Siempre digo que el país tiene una fortaleza que yo siempre he destacado: su estabilidad y solidez macroeconómica. Esto nos garantiza ese crecimiento que nos diferencia de la región. Desarrollar la infraestructura, resolver la incertidumbre en los proyectos mineros de gran escala y los problemas sociales asociados a ellos, junto con un mejor desempeño en el mercado laboral, nos permitirán seguir creciendo.

La infraestructura es imprescindible para generar crecimiento en la economía, asegura la ex ministra de economía. (Foto:GEC)

—¿Cuál ha sido el gran daño por los casos de Odebrecht?

Para mí, el tema es importantísimo. Como dije, la infraestructura es clave si queremos aumentar nuestro PBI, inclusive si queremos mejorar la situación de los productos financieros. El daño causado es enorme, poniendo en cuestionamiento toda la relación público-privada. El sector público no puede solo; no solo es el dinero, hablamos también de capacidades, se necesita del privado para llegar al nivel de infraestructura que necesitamos.

—¿Qué aporte resaltas del rol femenino en las finanzas?

La mujer aporta en el proceso de la toma de decisiones puntos de vistas más diversificados, integrales y más cercanos a la sociedad, generando crecimiento y eficiencia en el largo plazo. Esto ha sido probado en varios estudios a escala mundial. Como bolsa de valores –y esto es algo que compartimos con los inversionistas–, queremos tener una mayor diversidad en nuestro equipo de trabajo.