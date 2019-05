Sindicatos y gremios no logran consensuar mecanismo para subir sueldo mínimo

El Consejo Nacional de Trabajo (CNT) no logró aprobar el informe que plantea el mecanismo para calcular el alza del sueldo mínimo este jueves 30 de mayo, día en el que se agotó el plazo establecido por el Ministerio de Trabajo (MTPE) para su discusión en dicho foro.

Como se recuerda, la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos del CNT se encargó durante más de siete meses en definir las fuentes del cálculo de la fórmula y los parámetros de aquellos escenarios excepcionales en los que no correspondería un aumento del sueldo mínimo.

La sesión de este jueves no contó con quórum (no asistieron la Confederación General de Trabajadores del Perú - CGTP y la Central Unitaria de Trabajadores del Perú - CUT), por lo que fue de carácter informativa y no se realizó votación, informó el MTPE.

Tras este episodio, queda en manos de la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, concretar una propuesta respecto al mecanismo que permita establecer los aumentos del salario mínimo, como lo señaló a El Comercio a inicios de mayo.

Se esperaba que dicho pronunciamiento se de a finales de mayo, aún sin el consenso en el CNT. Sin embargo, fuentes del MTPE indicaron a este Diario que éste se dará la primera semana de junio.



¿POR QUÉ NO HUBO CONSENSO?

El informe que fue discutido en la sesión del CNT contó con 12 de los 22 elementos consensuados, entre variables y fuentes de información, que contiene el mecanismo de ajuste de la remuneración mínima vital, reportó el MTPE.

Entre los puntos en los que no se logró un consenso se encuentran las definiciones de algunos contextos excepcionales (para su no aplicación), la periodicidad del aumento, o las fuentes para el cálculo de la productividad.

De acuerdo a Vidal Espinosa Lara, secretario en Defensa Laboral de la CGTP (una de las centrales sindicales que no asistió a la sesión), los trabajadores plantearon que la periodicidad para evaluar el alza del sueldo mínimo sea por lo menos una vez al año.

En tanto, informó que no pedirán ampliar el plazo para consensuar un informe. "Estamos oficializando para que el Gobierno central defina con las facultades que tiene [el mecanismo para elevar el sueldo mínimo]", añadió.



De otro lado, Julio Cesar Bazán, presidente de la CUT Perú, explicó que las centrales sindicales no asistieron a la reunión pues "no era lógico que tengamos una reunión del CNT cuyos puntos de agenda" serán resueltos por el Gobierno, como -asegura- se los indicó el premier Salvador del Solar en una reunión que tuvieron en abril.

Al cierre de esta nota, no obtuvimos respuesta por parte de la Confiep.