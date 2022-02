Conforme a los criterios de Saber más

Durante el 2021, el Perú registró cifras récord de exportación en medio de un escenario internacional favorable marcado por el incremento de los precios de los minerales. El monto de envíos al exterior alcanzó los US$56.306 millones, de los cuales el 60% (US$33.671 millones) estuvo representado por las exportaciones mineras, según cifras preliminares de la Sunat. El repunte de este sector impulsó que las exportaciones totales marcaran su nivel más alto durante la última década.

LEE TAMBIÉN | Fonavi: Gobierno observará autógrafa del Congreso que autoriza devolución de aportes

El monto de exportaciones mineras aumentó en 34,6% respecto al 2020, pese al clima de conflictividad social que afectó algunas unidades actualmente en operación, como fue el caso de Las Bambas.

El cobre, principal metal de exportación, incrementó su precio en 22,5% el 2021 comparado con el 2020. No obstante, el nivel de producción de este mineral cerró en 2.299 miles de toneladas métricas finas (TMF), cifra que está por debajo de los niveles prepandemia, que en 2019 superó las 2.455 miles de TMF.

De acuerdo a Raúl Jacob, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la producción de cobre de 2021 es 6% menor al nivel de 2019. Al respecto, señala que algunos de los factores son la baja ley (una menor concentración de los minerales) y el mantenimiento de las operaciones mineras. A ello se suman los conflictos mineros que ocurrieron el año pasado.

A todo lo anterior se agrega la desigual recuperación en las operaciones mineras, sostiene Miguel Cardozo, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), y la menor producción de la estimada en Las Bambas.





“En Las Bambas hay mucha explicación. El 20% y 25% de tiempo que tiene Las Bambas en producción se la ha pasado paralizado o con bloqueos, y en los últimos años ha sido peor. [...] Las Bambas debería estar produciendo unas 400.000 TMF de cobre al año”, expresó Carlos Gálvez, expresidente de la SNMPE y director independiente de distintas empresas.

“En Las Bambas hemos estimado que se pierden 100 mil toneladas al año desde hace algún tiempo”, complementó Jacob.

Y es que, en la mina de cobre más importante del país, la producción reportada el año pasado fue de 290 mil TMF, su menor nivel desde el 2016, año en que empezó a operar a gran escala. La incertidumbre en torno a su funcionamiento también se extenderá este año debido a los bloqueos en el corredor minero del sur. Recientemente la minera china MMG advirtió que este hecho podría generar una detención de su producción a partir del 20 de febrero.

Para este año, Jacob y Gálvez estiman que se podría alcanzar la recuperación de producción de cobre en el país, debido al inicio de operaciones de Quellaveco para la segunda parte del 2022 y porque Mina Justa alcanzará un año completo de operaciones. Esto significaría un aporte de 200.000 TMF y 80.000 TMF al año, respectivamente, según Gálvez.

Cardozo considera que si bien quizá no se llegue a una recuperación de la producción al 100%, el alto precio del cobre continuará beneficiando a las exportaciones.

“Estamos hablando, probablemente, del doble de 2019 y el triple de 2020″, acotó.

Tras el grave incidente que afectó el litoral frente a Ancón, el abastecimiento de pescado en Lima ha tenido un leve impacto. Sin embargo, los precios se han mantenido. Más detalles en La pregunta del día

Jacob menciona que si bien los ingresos generados por la minería se deben actualmente a los altos precios de los minerales, también existe otro factor: la producción minera es mayor que hace 10 años (1.235 millones TMF en 2011).

“Los mejores precios [de los minerales] explican una sola parte, pero la historia completa es que también el volumen de producción ha ayudado a que se tengan estos mejores ingresos”, indicó.

Inversión se desacelera

Según estimaciones del Banco Central de Reserva, en el 2021 la inversión en este sector habría crecido un 22,8%, explicado por el efecto rebote, frente a la contracción de 26,8% del 2020, sostiene Jacob. No obstante, el ritmo de expansión disminuiría a 3,4% este año, mientras que en el 2023 retrocedería 16,7% debido a la finalización de la construcción del proyecto Quellavecco (cuya inversión global fue de US$5.300 millones) así como a la ausencia de nuevos megaproyectos que estén listos para ser implementados.

El Ministerio de Energía y Minas prevé que este año se inicie la construcción de siete proyectos que en conjunto engloban una inversión de US$ 4.417 millones. Entre los más importantes de la cartera se encuentran Yanacocha Sulfuros (US$2.250 millones), en Cajamarca; Corani (US$579 millones), en Puno; Magistral (US$490 millones), en Áncash; y San Gabriel (US$422 millones), en Moquegua.

Para Jacob de la SNMPE, las compañías mineras que realizarán las inversiones “están evaluando en qué marco se va a desarrollar la inversión”, refiriéndose al panorama de la cotización internacional de los metales y otras condiciones locales, como la carga tributaria en el sector y la conflictividad social.

A ello, Cardozo añade la burocracia y el tiempo que demoran los distintos procedimientos.

“Es probable que parte de estos proyectos se extiendan hasta el 2023 y algunos quizás más. Yanacocha Sulfuros este año solo va a invertir US$500 millones”, menciona y agrega que existen proyectos mineros con un panorama complicado como Chalcobamba Fase 1, de la minera Las Bambas.

Por su parte, Gálvez señala que no hay grandes proyectos mineros a puertas de ejecutar su construcción.

“Lo que podía haberse impulsado, y este Gobierno no lo va a hacer, es Tía María. Zafranal y Pampa del Pongo son otros [proyectos] que podrían estarse empujando, pero no lo van a hacer. No hay vocación por la actividad minera [por parte del gobierno]”, acotó.

Más datos

La cotización del cobre en este año estará alrededor de los US$4,40 la libra, sostiene Raúl Jacob, presidente de la SNMPE.

VIDEO RECOMENDADO

La divisa verde cerró ayer la jornada en S/ 3,844, retrocediendo 0,20% frente al cierre del viernes (S/ 3,852), según el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).