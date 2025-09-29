Cobro de la tarifa única de transferencia en el aeropuerto Jorge Chávez ya tiene fecha de inicio: ¿cuándo se aplicará y cómo será el pago?

Tras varios meses de espera, Lima Airport Partners (LAP) confirmó la fecha en la que se hará efectivo el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia para pasajeros con conexión al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC).

Dicho cobro se incluyó a través de la Adenda N° 6 del contrato de concesión firmado en 2013 entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la empresa concesionaria LAP, y está dirigido a los pasajeros internacionales -que como parte de su viaje- realicen una escala en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima.

Actualmente, los usuarios no realizan ningún pago cuando usan al terminal aéreo como punto de conexión hacia otro destino, pero con la implementación de la TUUA, se les hará un cargo extra por un máximo de US$12,67 (incluido IGV).

¿Cuándo comenzará a cobrarse?

Aunque el cobro debía iniciar el 1 de junio, este se aplazó hasta el 25 de septiembre; sin embargo, un nuevo comunicado de LAP, obtenido por El Comercio, enviado a los operadores del aeropuerto como aerolíneas y sus proveedores, el pasado 23 de septiembre, dio una nueva fecha.

De este modo, la concesionaria informó que la política de descuento de la TUUA (o mejor dicho, la excepción del cobro) se ampliará hasta la última semana de este mes.

“Para los pasajeros de conexión Internacional-Internacional: el descuento del 100% en el cobro de la TUUA de Transferencia Int-Int se mantendrá vigente hasta el 26 de octubre de 2025, iniciándose el cobro efectivo a partir del 27 de octubre de 2025″, se lee en el comunicado.

Es así que, los pasajeros internacionales comenzarán a pagar desde el 27 de octubre de este año en adelante. Vale decir que, los pasajeros de conexión doméstica-doméstica; es decir, quienes aterrizan en Lima para ir a otro destino dentro de Perú, también pagarán una TUUA, pero a partir del 1 de enero del 2026.

Sobre la tarifa doméstica, LAP dejó abierta la posibilidad de ampliar la prórroga si es que se consigue un acuerdo con el concedente o MTC.

¿Cómo se hará el cobro?

Como adelantó El Comercio, en una entrevista a María Elena Reaño, representante legal de LAP, para el pago de esta tarifa se implementarán ‘counters’ o módulos físicos; sin embargo, el concesionario informó a través del comunicado que también se pondrá a disposición una plataforma de pago online, cuyo link de acceso estará publicado en la página web del aeropuerto.

LAP también indicó que habrá posibilidad de que las aerolíneas incluyan la TUUA en el precio del boleto, si se consigue algún acuerdo con las operadoras; sin embargo, según fuentes de este Diario, hasta el momento no se ha cerrado algún convenio.

Advertencia

El cobro de la TUUA generó varias alertas de parte de gremios de las aerolíneas. Peter Cerdá, CEO de la Asociación de Transporte Aéreo de América Latina y el Caribe (ALTA)y vicepresidente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), indicó a este Diario que el monto reducirá la competitividad del país.

Según Cerdá, hay riesgo de que las aerolíneas reduzcan el número de aviones en el país y los lleven a otros aeropuertos, lo que tendrá un impacto en el número de vuelos y por lo tanto se podrían incrementar los precios de los pasajes.

“Cuando un pasajero de Francia o Estados Unidos que vaya a Mendoza (Argentina) y tenga una parada en Lima encuentre una aerolínea que ofrezca otra ruta que lo lleve al mismo destino con otra parada y más barato, va a preferir esta opción porque no viene para tener una experiencia en Lima, solo está de paso. Por eso los otros aeropuertos no le cobran nada, porque aprovechan ese poco tiempo que se queda el turista para que consuma en los restaurantes o compre en el Duty Free de sus terminales. Pero si le vas a obligar a pagar una TUUA y encima, el tiempo que se queda en Lima, lo va a gastar pagando la tarifa en los ‘counters’, será peor”, explicó a este Diario.