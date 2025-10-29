Cofide, el Banco de Desarrollo del Perú, realizó la emisión de su segundo Bono Azul en el mercado local por un monto de S/120 millones, con un plazo de un año, destinado a seguir financiando microcréditos para obras de acceso a agua y saneamiento en beneficio de familias de zonas rurales y periurbanas del país.
Esta emisión superó en S/20 millones al primer Bono Azul de 2024 y obtuvo una tasa de 4.53125% (spread de 64 puntos básicos sobre los CDs a plazos de 1 año emitidos por el BCRP), reduciendo la tasa respecto de los 4.72 del año pasado.
El monto subastado fue adjudicado de la siguiente manera: AFPs (42%), Entidades del Sector Público (23%), Seguros y EPS (16%), Fondos Mutuos (15%), e Instituciones Financieras (4%).
“Este nuevo bono azul nos permitirá incrementar el apoyo a uno de los programas que mejor sintetiza nuestro rol como banco de desarrollo, movilizando recursos para atender necesidades tan básicas como el acceso a servicios de agua y saneamiento de familias en situación vulnerable que son incluidas al sistema financiero a través de las cajas municipales”, indicó Jorge Velarde, Presidente Ejecutivo de Cofide.
Los recursos obtenidos serán destinados a financiar o refinanciar créditos que permitan a las familias instalar un baño, comparar tanques de agua o acceder a conexión de agua y/o desagüe en sus casas, gracias a una alianza con la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y Water.org. Esto será posible gracias a la participación específica de las Cajas Municipales de Arequipa, Huancayo, Cusco, Ica, Piura y Trujillo.
Cabe precisar que el primer Bono Azul del Perú emitido el año pasado por S/ 100 millones benefició a más de 91 mil personas, principalmente del interior del país (más del 30% de beneficiarios son de Arequipa, Puno y Junín), quienes pudieron acceder a microcréditos para soluciones de agua y saneamiento que se traducen en una mejora de su calidad de vida.
