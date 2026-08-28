El Anillo Vial contempla aproximadamente 34,8 kilómetros de infraestructura y conectará 12 distritos de Lima y Callao. Foto: GEC.
El Anillo Vial contempla aproximadamente 34,8 kilómetros de infraestructura y conectará 12 distritos de Lima y Callao. Foto: GEC.
/ LENIN TADEO
Por Redacción EC

El proyecto Anillo Vial de Lima y Callao - Anillo Vial avanza hacia su ejecución con el respaldo financiero de Cofide, el Banco de Desarrollo del Perú, que participa con US$63.3 millones en el primer cierre financiero de hasta US$190 millones, destinado a la adquisición y liberación de predios privados necesarios para el desarrollo de esta infraestructura vial.

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