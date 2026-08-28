El proyecto Anillo Vial de Lima y Callao - Anillo Vial avanza hacia su ejecución con el respaldo financiero de Cofide, el Banco de Desarrollo del Perú, que participa con US$63.3 millones en el primer cierre financiero de hasta US$190 millones, destinado a la adquisición y liberación de predios privados necesarios para el desarrollo de esta infraestructura vial.

El proyecto promovido por Proinversión busca transformar la movilidad en Lima y Callao y mejorar la conexión entre distintos puntos de la ciudad.

La operación cuenta también con la participación de BBVA de España y MUFG Bank de Japón, y permitirá continuar con la liberación progresiva de las áreas requeridas para avanzar hacia la ejecución de las obras. Para Cofide, esta participación reafirma su rol como banco de desarrollo del Estado peruano y su capacidad para movilizar recursos hacia proyectos de infraestructura que contribuyan al cierre de brechas y al desarrollo del país.

El impacto de esta obra será directo para un estimado de 4.5 millones ciudadanos. El Anillo Vial contempla aproximadamente 34,8 kilómetros de infraestructura y conectará 12 distritos de Lima y Callao, permitiendo reducir tiempos de desplazamiento y mejorar el acceso a zonas estratégicas para el trabajo, los servicios y la actividad económica. De acuerdo con estimaciones de Proinversión, algunos recorridos, como el que conecta Ate con Independencia, podrían reducirse de aproximadamente 60 a 15 minutos.

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“La participación de Cofide, con US$63.3 millones, refleja nuestro compromiso con el desarrollo de infraestructura estratégica para el país. El Anillo Vial es mucho más que una gran obra: es un proyecto que puede transformar la movilidad de millones de ciudadanos, permitiéndoles recuperar tiempo para sus familias, su trabajo y sus actividades”, señaló Jorge Manuel Velarde Arnáez, presidente del Directorio de Cofide.

El proyecto también fortalecerá la conexión con importantes puntos de la actividad económica y logística, como el puerto del Callao, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el puerto de Chancay y el futuro Parque Industrial de Ancón. “Desde Cofide entendemos que financiar infraestructura también significa generar oportunidades. La articulación entre el Estado, el sector privado y las instituciones financieras es fundamental para movilizar recursos hacia proyectos que permitan cerrar brechas, elevar la competitividad y mejorar la calidad de vida de millones de peruanos”, agregó Velarde.