Cofide, el Banco de Desarrollo del Perú, inauguró oficialmente la segunda edición del Perú Business Fest (PBF) 2026, un espacio que busca conectar a empresas de todos los tamaños con conocimientos, tecnología, financiamiento y oportunidades concretas para impulsar su crecimiento.

El encuentro, que se desarrolla hasta el sábado 17 de octubre en el Centro de Convenciones de Lima, proyecta recibir a más de 15.000 participantes y ofrece una agenda que incluye 45 conferencias, 80 talleres especializados, 100 stands de exhibición y más de 2.000 asesorías técnicas gratuitas.

La ceremonia inaugural contó con la participación del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, quien destacó la importancia de articular el financiamiento con el desarrollo de capacidades empresariales y la innovación productiva.

“El objetivo es apoyar a nuestras empresas a innovar, incorporar herramientas tecnológicas y acceder a financiamiento para crecer. Además, conectamos a emprendedores y pequeños empresarios con altos ejecutivos y expertos en negocios y tecnología para dialogar al mismo nivel. Perú Business Fest articula a todo el ecosistema y ofrece conocimiento, innovación y relaciones como herramientas para elevar la productividad. Así, el rol de Cofide trasciende el facilitar financiamiento, para agregar capacidades y generar oportunidades de desarrollo empresarial”, destacó Jorge Velarde, presidente ejecutivo de Cofide.

Uno de los espacios más destacados del festival es CEO Connect, una iniciativa que permite a emprendedores y pequeños empresarios acceder a reuniones individuales con altos ejecutivos de empresas líderes, para recibir orientación estratégica, compartir experiencias y conocer de primera mano los desafíos y oportunidades del crecimiento empresarial.

Esta edición convoca a representantes de compañías de diversos sectores, entre ellas BBVA, Credicorp, Santander, MiBanco, Google, Minsur y Casa Andina, ampliando las posibilidades de intercambio entre grandes empresas y negocios en distintas etapas de desarrollo. El festival también incorpora espacios de networking, asesorías especializadas, exhibición de soluciones empresariales y encuentros orientados a fortalecer las conexiones comerciales y de inversión.

La transformación digital y la adopción de nuevas tecnologías constituyen otro de los ejes centrales del Perú Business Fest 2026. En ese marco, Cofide presentó “Superpoderes de IA”, un programa de capacitación virtual y gratuito, desarrollado con el financiamiento de CAF — Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe — y el soporte técnico de Xertica.ai, que busca capacitar a más de 15.000 emprendedores y empresarios en el uso práctico de herramientas de inteligencia artificial.

El programa está orientado a facilitar la aplicación de estas tecnologías en actividades cotidianas de los negocios, como la atención al cliente, la gestión comercial, la creación de contenidos digitales, la organización de procesos y la planificación financiera, sin requerir conocimientos técnicos previos.

“La inteligencia artificial no debe ser una herramienta reservada para las grandes empresas. Queremos que los emprendedores y pequeños empresarios puedan incorporarla de manera sencilla y efectiva a sus negocios, para mejorar su gestión, reducir tareas operativas y fortalecer sus capacidades comerciales”, señaló José Sarmiento, gerente general de Cofide.

El Perú Business Fest 2026 continuará hasta el sábado 17 de octubre con conferencias, talleres, asesorías especializadas, exhibiciones y espacios de networking.