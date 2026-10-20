El encuentro, que se desarrolla hasta el sábado 17 de octubre en el Centro de Convenciones de Lima. Foto: EC.
El encuentro, que se desarrolla hasta el sábado 17 de octubre en el Centro de Convenciones de Lima. Foto: EC.
Por Redacción EC

Cofide, el Banco de Desarrollo del Perú, llevó a cabo la segunda edición del Perú Business Fest (PBF) 2026, un espacio que busca conectar a empresas de todos los tamaños con conocimientos, tecnología, financiamiento y oportunidades concretas para impulsar su crecimiento.

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