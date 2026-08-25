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Resumen

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(Foto: Violeta Ayasta/ Archivo El Comercio)
(Foto: Violeta Ayasta/ Archivo El Comercio)
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Por Juan Saldarriaga, Christian Silva

La normativa que dispone la implementación del estándar Euro 6 en el diésel, las gasolinas y los gasoholes, se encuentra en una etapa crucial, donde Petro-Perú juega un rol de rémora por su inhabilidad para adecuarse a la nueva tecnología.