La normativa que dispone la implementación del estándar Euro 6 en el diésel, las gasolinas y los gasoholes, se encuentra en una etapa crucial, donde Petro-Perú juega un rol de rémora por su inhabilidad para adecuarse a la nueva tecnología.

Como se sabe, la medida busca que estos combustibles emitan una menor cantidad de azufre: 10 partes por millón (ppm) como máximo, frente a los 50 ppm que rigen actualmente.

La obligatoriedad del uso de la tecnología Euro 6 parte de un Decreto Supremo emitido por el Ministerio del Ambiente (Minam) en 2021, el cual estableció que para octubre de 2024 dicho estándar debía aplicarse a los motores de combustión para una menor emisión de gases contaminantes.

Sin embargo, las demoras en la adecuación de la Refinería de Talara por parte de Petro-Perú obligaron al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a aplazar la aplicación de la normativa hasta octubre de 2025 y hacia fines de 2026.

Nueva prórroga

Ellioth Tarazona, gerente de Asuntos Técnicos, Regulatorios y de Sostenibilidad de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), comenta que el gremio automotor ha solicitado una nueva prórroga de la medida. Esto se debe, explica, a que no se cuenta con el combustible adecuado en la Refinería de Talara, la cual sigue produciendo combustibles bajo la normativa Euro 4 (50 ppm).

“Petro-Perú todavía no ha hecho las inversiones necesarias para hacer una actualización de su refinería para producir Euro 6″, refiere Erick García, presidente de la Comisión de Seguridad Energética del Colegio de Ingenieros de Lima.

Arturo Vásquez, director de investigación de Gerens, comenta que la Refinería de Talara fue construida cumpliendo la normativa Euro 4, por lo que la adecuación de dicha infraestructura para producir combustibles con el estándar Euro 6 demoraría años.

Las plantas de hidrocarburos, como la refinería de Talara, podrán seguir operando mientras completan autorizaciones técnicas para garantizar el suministro de combustibles. (Fuente: Andina)

De hecho, Rubén Hurtado, ingeniero senior especialista en hidrocarburos, ha recabado información de la misma Petro-Perú, donde esta reconoce que no ha avanzado en la adecuación y que requeriría entre 720 a 800 días (2 a 2 años y medio) para poder producir combustibles con 10 ppm (compatibles con Euro 6).

Esto, incluyendo el tiempo que demoraría en armar una licitación y el cronograma de trabajo respectivo.

A su entender, es inconcebible que una de las refinerías más modernas del mundo (como la de Talara) no esté en capacidad de adecuar sus operaciones para producir combustibles con 10 ppm, por lo que solicita a la Contraloría que realice una investigación para delimitar responsabilidades.

Dilema de Petro-Perú

Esta dramática situación ha sido advertida por Pro Inversión, entidad encargada de la reorganización patrimonial de Petro-Perú.

Por este motivo, el ente promotor de las inversiones ha solicitado extender el plazo para la implementación del estándar Euro 6 en el Perú hasta el año 2036. Y es que, a su entender, la petrolera estatal debe priorizar el “cumplimiento de los objetivos de su reorganización”.

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“Estimamos que primero se debe lograr que la nueva refinería de Talara procese 95 mil barriles al día (hoy opera al 60% de su capacidad) y que adecue sus procesos para que obtenga combustibles con 10 ppm de contenido de azufre”, indica Pro Inversión a Día1.

En ese sentido, dice estar trabajando para “viabilizar el procesamiento de los combustibles Euro 6 en un menor tiempo”.

Dado este orden de cosas, con la aplicación de la normativa Euro 6 para este año, Petro-Perú corre el riesgo de perder una mayor cuota de mercado frente a los comercializadores de hidrocarburos, los cuales pueden importar combustibles con 10 ppm sin mayor dificultad, apunta Vásquez.

Repsol, por su parte, terminó de adecuar la refinería La Pampilla a la normativa Euro 6 en el 2024. Consultados por Día1, la empresa indica que se encuentra preparada para la producción de diésel B5, gasolinas y gasoholes con un contenido no mayor a 10 ppm.

De aplicarse la normativa Euro 6 a partir del 2027, Petro-Perú se vería forzada a importar combustibles mientras trabaja en la adaptación de la refinería de Talara, agrega Vásquez.

Incertidumbre

Tarazona señala que desde el gremio automotriz hay disposición de migrar al Euro 6. Esto, en tándem con lo que ocurre en otros países de la región, pues las fábricas automotrices tienen mayores complicaciones para la producción de vehículos con motores Euro 4.

“Son tecnologías para las fábricas antiguas y estas tienen que hacer una parada de línea para producir [este tipo de vehículos]. El problema que podría generarse es un desabastecimiento de nuevos vehículos”, indica.

Pedidos vehiculares a las fábricas se pueden ver afectadas con la demora de la implementación del Euro 6. (Foto:Toyota)

Del mismo modo, Oscar Chero, gerente ejecutivo de la división de movilidad y asuntos corporativos de Toyota del Perú, advierte que hay incertidumbre ante la falta de disponibilidad del combustible adecuado para el Euro 6 (10 ppm), lo cual genera inestabilidad en el sector.

“La importación de vehículos es un proceso que se planifica con años de anticipación, no algo que se ajusta de un día para otro. Las marcas ya estamos comprometidas con pedidos y cronogramas de producción que miran hacia 2027″, sostiene.

En esa línea, Karsten Kunckel, presidente de la AAP, sostuvo en Epicentro TV que si se espera hasta el 2036, no habría fabricante alguno que mande vehículos al Perú con una tecnología anticuada. La exigencia de este gremio es que se puedan importar unidades con motor Euro 6 un año después de que se comercialicen combustibles bajo ese estándar.

García considera, sin embargo, que la implementación de la normativa Euro 6 no resuelve por sí sola el problema de la contaminación ambiental y la antigüedad del parque automotor peruano.

A su entender, esto requiere de medidas complementarias como el establecimiento de bonos de chatarreo, el incentivo a las líneas de crédito flexible y el impulso a la electrificación y la masificación del gas natural en el transporte. La demora en la adecuación de Petro-Perú debe ser utilizada, señala, para diseñar un plan integral de reducción de emisiones.