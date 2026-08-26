Precios de los combustibles suben por quinta vez en el mes de agosto. (Foto: César Campos/@photo.gec)
Precios de los combustibles suben por quinta vez en el mes de agosto. (Foto: César Campos/@photo.gec)
Por Redacción EC

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) dio a conocer el último lunes 24 nuevos ajustes al alza en la cotización de referencia internacional de productos como las gasolinas y gasoholes (hasta 3,70%), diésel (hasta 6,19%) y GLP (3,59%).

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