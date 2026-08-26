El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) dio a conocer el último lunes 24 nuevos ajustes al alza en la cotización de referencia internacional de productos como las gasolinas y gasoholes (hasta 3,70%), diésel (hasta 6,19%) y GLP (3,59%).

Según informó el diario Gestión, desde este martes 25, las refinerías de Petro-Perú y la refinería La Pampilla, de Repsol, aplicaron los nuevos incrementos en sus precios ex planta (mayoristas) de esos mismos productos, el quinto ajuste en lo que va del mes.

Igualmente, Petro-Perú aplicó los ajustes en sus 15 plantas de ventas mayoristas a nivel nacional, incluida Lima Metropolitana y el Callao, aunque los mayores aumentos se vieron en algunas localidades del interior del país.

Las mayores alzas, en el caso del diésel, se observaron en las plantas de Pisco (7,66%), Eten (4,05%), Chimbote (4,08%), aunque en las de Juliaca y Cusco se aproximaban a cerca de S/ 27 por galón.

En cuanto al gasohol, el mayor aumento se dio en el regular, con variaciones entre 2,11% hasta 7,08%, esto último en la zona de Mollendo, Arequipa. En el caso del GLP, en la planta de Talara su precio, que llegó a S/ 3,32 por kilo, subiendo en 1,98%.

Además, hasta el 21 de agosto, en los grifos del país, el precio promedio minorista del diésel de uso vehicular, que estaba en S/ 24,44 por galón, era superior en 62% con respecto al promedio del 2025 y un 48% mayor que el promedio del 2024.

En el mismo periodo de tiempo el precio promedio del gasohol regular, que hasta entonces era de S/ 20,67 por galón, representó un 39% más que el promedio del 2025 y 23% más que en 2024.

Según Osinergmin, en el caso del GLP envasado de uso doméstico su precio hasta el 21 de agosto era 5% más caro que el promedio del 2025 y 6% mayor que en 2024, mientras el GLP de uso vehicular estaba 9% por encima que el promedio del año pasado.

Marcha atrás

Pese a que la bancada de Juntos por el Perú anunció que solicitaría la interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, finalmente desistió de su intención tras dialogar con los grupos parlamentarios de Obras y Ahora Nación.

Tal y como informó El Comercio, Juntos por el Perú había presentado dos mociones de interpelación, una contra Rafael Belaúnde, ministro de Defensa; y contra Shinno en el sector Energía y Minas, además de estar promoviendo una tercera para recabar firmas.