Frente a ello, la presidenta Keiko Fujimori anunció que su gobierno otorgará un ‘subsidio focalizado’ de hasta el 20% a los transportistas de carga y pasajeros que “más lo necesitan”, el cual incluirá, “por primera vez”, a los transportistas fluviales y moto-taxistas. Esto, por un periodo de tres meses.

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, precisó que dicho subsidio será aplicado únicamente al diésel, el cual es el combustible que más se ha encarecido desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Así, ocurre que el precio del galón del diésel ha disparado desde S/14 en febrero pasado hasta S/27 o S/28 en la actualidad (+100%), superando largamente los incrementos en los precios de las gasolinas y el GLP.

En este contexto, los especialistas en hidrocarburos consultados por El Comercio refieren que la medida anunciada por el Gobierno es la más viable y acertada, particularmente, a la luz de la inoperancia del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el cual se encuentra detenido desde el 2025 debido al retiro de sus integrantes.

Escasez de combustible golpea a Pucallpa: bloqueos dificultaron ingreso de cisternas a Ucayali. Los transportistas levantaron su medida de fuerza el 14 de agosto tras oír el anuncio de subsidios por el Gobierno. Foto: Captura de video/Canal N

Y es que la reactivación del FEPC no sería algo sencillo. María Julia Aybar, presidenta del Comité de Hidrocarburos de la SNMPE, explica que ello solo será posible si el Gobierno cancela la deuda que ha contraído con las empresas (S/990 millones) y si realiza algunos ajustes para “mejorar la eficiencia del mecanismo”.

Costo del subsidio

Puestas así las cosas, el subsidio propuesto por el Ejecutivo es “la única salida que existe para resolver la situación en la que nos encontramos”, anota Diego Díaz, socio de Macroconsult.

El especialista advierte, sin embargo, que el MEF tiene que hilar muy fino para acotar lo más posible el mecanismo.

“Si el subsidio de 15%-20% se aplicara a todos los conductores que van a los grifos a comprar diésel, el Gobierno tendría que desembolsar S/20 millones al día. Estamos hablando de S/1.800 millones por tres meses, lo cual sería oneroso para el país”, indica.

De allí, la importancia de focalizar el subsidio a los transportistas que más lo necesitan, es decir, a los más pequeños, que trabajan de forma independiente y que no tienen la capacidad para trasladar el incremento del costo del combustible a sus clientes.

En pocas palabras, a aquellos para los cuales “el alza el precio del combustible tiene un impacto de vida o muerte en la sostenibilidad de sus actividades”, remarca Díaz.

El subsidio de hasta 20% por la compra de diesel en EESS sería enfocado a las empresas de transporte de carga y pasajeros más pequeñas. (Imagen: Gemini IA)

Ello permitiría proporcionar un ahorro de hasta S/5 o S/6 por galón de diésel a las personas que realmente lo necesitan, señala Walter Espinoza, experto en hidrocarburos.

“Eso es viable porque las personas (naturales o jurídicas) solo tienen que ingresar sus respectivas facturas al registro para que el subsidio les sea abonado de forma automática. Pero para ello deben estar registrados de manera formal”, apunta.

De acuerdo a estadísticas de Macroconsult, más del 80% de las flotas de carga pesada cuentan con registro verificado. El problema se da en el transporte de pasajeros dónde operan muchísimos independientes que no tienen autorización para prestar servicios de transporte.

Menos del 20% de las flotas de pasajeros están registradas. El Gobierno tendrá que decidir, por lo tanto, si se enfoca solamente en los formales o si incluye también a los transportistas informales, que conforman el grueso del sector transportes.

La aplicación del subsidio sería, en todo caso, una oportunidad para empadronar a esta fuerza laboral e inducirla a formalizarse.

Problemática en Ucayali

Las medidas anunciadas por el Gobierno incluyen un subsidio para los mototaxistas y transportistas fluviales. Esto, como parte de la ayuda del Gobierno a la región Ucayali, que sufre el doble impacto de los mayores precios de los combustibles y el desabastecimiento de los mismos.

El Minem declaró en emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento de combustibles en Ucayali por hasta un año. Foto: Minem.

Raíz de esta problemática es la crisis que afecta a Petro-Perú, la cual que le impide abastecer a convenientemente a ambas regiones, explica Walter Espinoza.

“Pucallpa y Ucayali están pidiendo productos de calidad, pero les han estado vendiendo basura. Mientras Lima consume combustibles con 50 ppm de azufre, Ucayali recibe combustibles con 5.000 ppm”, señala.

Al cierre de este artículo se supo que los transportistas de la urbe amazónica habían depuesto las protestas que venían protagonizando desde hace cinco días. Ello, tras oír los anuncios del Gobierno.

El MEF ha señalado que el subsidio para la Amazonía se dará a conocer con más detalle en tres semanas.