El mercado informal de la venta de gas licuado de petróleo (GLP) envasado ha alcanzado niveles preocupantes en el Perú. Según recientes cifras de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), actualmente existen más de cuatro millones de cilindros adulterados en circulación.

Asimismo, Osinergmin alertó que aproximadamente más de la mitad de los balones vendidos en el país son de procedencia ilegal, lo que podría colocar en riesgo a miles de familias.

Ante la problemática, Limagas anunció el lanzamiento de su campaña “Tu seguridad no tiene precio”, una iniciativa orientada a educar y concientizar a la población sobre los riesgos que ponen en riesgo a las familias al utilizar balones de gas adulterados.

“La seguridad y la tranquilidad de las familias peruanas es nuestra principal responsabilidad. Con esta campaña buscamos generar conciencia sobre los graves riesgos asociados al consumo de balones adulterados y enfatizar la importancia de elegir siempre productos certificados que cumplan con todas las garantías de calidad y seguridad”, expresó Ignacio Schneider, gerente general de Limagas GLP.

Explicaron que estos balones de gas, generalmente antiguos, deteriorados y que no cumplen con el peso reglamentario, son reingresados al mercado sin los controles adecuados, frecuentemente revendidos como productos originales de marcas reconocidas. Por ende, representa un riesgo directo para la seguridad de las familias peruanas, poniendo en peligro a siete de cada diez hogares del país.

Finalmente, Limagas recomendó verificar siempre el estado del balón antes de comprarlo: rechazar cilindros con abolladuras u óxido, comprobar que el color coincida con la marca solicitada, y asegurarse de que el precinto de seguridad esté intacto, sin signos de alteración.