ComexPerú reiteró su condena al bloqueo de vías y a los hechos de violencia que se vienen registrando en los últimos días en distintas regiones del país causada por el paro de mineros ilegales.

En ese sentido, pidió al Ministerio Público perseguir los delitos cometidos por este sector. “Es el Ministerio Público, como lo estipula su Ley Orgánica, el obligado a perseguir estos flagrantes hechos delictivos”, indicaron.

Asimismo, indicaron que el paro de mineros ilegales cumple con todas las condiciones para la intervención de la Fiscalía. “¿O es que acaso la toma de carreteras no atenta contra el libre tránsito? ¿Atacar y herir a policías no es delito? ¿Impedir ir a trabajar con coacción no es delito?”.

ComexPerú reiteró que la Fiscalía de la Nación debe actuar con rapidez para denunciar a los delincuentes que están generando perjuicios hacía la economía peruana.

“La Fiscalía de la Nación debe actuar con la rapidez que hasta ahora no ha tenido para denunciar a los delincuentes, que ya está generando perjuicios a nuestra economía. Su capacidad de respuesta debe ser la misma que tiene en otros casos, como las recientes denuncias que ha entablado a periodistas por supuestos delitos menores”, concluyeron.

