Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Para ComexPerú, la decisión del Gobierno evidencia una carencia de planificación en la seguridad energética del país. | (Foto: Cálidda)
Para ComexPerú, la decisión del Gobierno evidencia una carencia de planificación en la seguridad energética del país. | (Foto: Cálidda)
Por Redacción EC

La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) expresó su “profunda preocupación e indignación” ante las recientes medidas dictadas por el Ejecutivo para enfrentar la crisis por el desabastecimiento de gas natural.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.