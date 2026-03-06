La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) expresó su “profunda preocupación e indignación” ante las recientes medidas dictadas por el Ejecutivo para enfrentar la crisis por el desabastecimiento de gas natural.

De ese modo, el gremio calificó de “inaudito” que la respuesta estatal ante una contingencia energética sea restringir la movilidad y el normal funcionamiento de las actividades productivas y educativas.

El sector privado considera que las medidas de teletrabajo obligatorio, clases remotas y adelanto de vacaciones trasladan la responsabilidad del Estado a los ciudadanos, pues “solo cargan los costos de las malas políticas públicas a estudiantes, familias, empresas y trabajadores”.

El reciente accidente en el sistema de gas de Camisea ha dejado a 1.000 empresas de Cusco y Lima sin gas natural, obligándolas a recurrir a combustibles más caros. La economía ya se siente afectada por una reducción del 90% en el suministro, mientras se implementa un racionamiento excepcional.

Para la organización, esta respuesta gubernamental no constituye una solución real al problema de fondo, sino lo ven como “paliativo que evidencia una grave falta de previsión frente a incidentes que debieron ser gestionados con una planificación estratégica".

“El Perú no puede darse el lujo de paralizar su actividad educativa, productiva y económica cada vez que se presenta una contingencia de esta naturaleza” , enfatizó el gremio en un comunicado, subrayando que el Estado tiene la obligación de asegurar la continuidad de las operaciones comerciales y de servicios.

En ese sentido, ComexPerú instó al Gobierno a garantizar el suministro energético sin restringir libertades, advirtiendo que las medidas actuales afectan la estabilidad económica y social y deben ser revertidas.

PCM también anunció que se incrementará el vale FISE para la compra de balón de gas de 10kg hasta S/ 30 en un período de 30 días, y se implementará una medida de compensación para taxistas.

“Nuestro país necesita respuestas que aseguren la continuidad del suministro energético y que reflejen una gestión responsable... Detener el país nunca puede ser la solución”, concluye el pronunciamiento.

Finalmente, el gremio empresarial exigió al Ejecutivo garantizar el suministro de gas natural mediante acciones técnicas inmediatas, sin normalizar restricciones a la vida cotidiana ni afectar la productividad nacional.