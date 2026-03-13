ComexPerú rechazó la aprobación insistencia de la norma que establece pensiones para personal militar y policial, la cual genera obligaciones fiscales permanentes sin sustento técnico transparente y con un impacto severo sobre las finanzas públicas.

"Medidas como esta, impulsadas con lógica populista, terminan trasladando el costo a todos los peruanos y reducen el margen para atender prioridades urgentes del país“, advirtieron en un comunicado.

El costo a valor presente de las modificaciones propuestas asciende a S/14.851 millones, considerando solo a los afiliados actuales (99,566), y el monto se incrementaría conforme ingresen nuevos afiliados.

En ese sentido, ComexPerú señaló que el costo anual llegaría a un pico estimado de S/3.875 millones, y hoy el Estado ya subsidia aproximadamente S/ 4,900 millones al año para estas pensiones, equivalentes al 56% del total de subsidios estatales a pensiones, pese a representar solo el 14% de beneficiarios.

“Esta decisión, además del daño fiscal, vulnera directamente el marco constitucional: no solo porque el Congreso no tiene iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, tal como lo establece el artículo 79 de la Constitución sino porque restituye el efecto espejo con las remuneraciones de los activos, un lastre de los años ochenta”, precisaron.

La entidad indicó que pretender aprobar normas que generan obligaciones fiscales permanentes constituye una grave irresponsabilidad frente al país.

ComexPerú hizo un llamado a corregir la medida, con un debate técnico, financiamiento claro y sostenibilidad. Asimismo, solicitan al Poder Ejecutivo que interponga de inmediato una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

“El país no puede normalizar decisiones que crean obligaciones permanentes sin financiamiento ni evaluación técnica, menos aún por insistencia. Por ello, solicitamos al Poder Ejecutivo que interponga de inmediato una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, protegiendo el erario nacional y la sostenibilidad fiscal”, finalizó ComexPerú.