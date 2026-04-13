La ComexPerú eligió por unanimidad a su nuevo Consejo Directivo para el periodo 2026–2028, designando a Enrique Gubbins como presidente del gremio empresarial, en una etapa que buscará reforzar la agenda de competitividad y desarrollo económico del país.

Gubbins reemplaza en el cargo a Alonso Rey, quien lideró la institución entre 2024 y 2026. La nueva plana mayor estará acompañada por Guillermo Ferreyros como primer vicepresidente y Gianmarco Tagliarino como segundo vicepresidente.

El nombramiento se da en un contexto en el que los gremios empresariales buscan tener mayor incidencia en el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar la competitividad del Perú. En esa línea, Gubbins adelantó que su gestión estará enfocada en fortalecer ese rol.

“Asumo esta designación con suma responsabilidad y con el compromiso de seguir trabajando en la formulación de políticas públicas que aporten al crecimiento y el desarrollo de todos los peruanos”, señaló.

El nuevo presidente de ComexPerú cuenta con una larga trayectoria en el sector empresarial y en el propio gremio. Ingeniero industrial por Texas A&M University, ya había presidido la institución entre 2000 y 2002, además de ser miembro desde 1998.

A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos directivos en empresas vinculadas a sectores como industria, energía y logística, incluyendo Sudamericana de Fibras, Metalúrgica Peruana, Aceros Chilca, Olympic Perú, Conecta Retail, Financiera Efectiva y Tecnofil. Asimismo, ha integrado directorios de entidades públicas como EsSalud y la Autoridad Portuaria Nacional, y participó en el Consejo Consultivo Empresarial del APEC durante más de una década.

El Consejo Directivo 2026–2028 estará conformado por más de 30 representantes del sector empresarial, reflejando la diversidad de industrias que agrupa el gremio. Además, participarán como invitados los expresidentes de la institución, entre ellos el propio Alonso Rey, junto a figuras como Julia Torreblanca y Alfonso Bustamante.

Con este relevo, ComexPerú inicia una nueva etapa en la que buscará consolidar su rol como articulador entre el sector privado y el Estado, en un contexto marcado por desafíos económicos y la necesidad de impulsar reformas que fortalezcan la inversión y el crecimiento.