Resumen

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Con este relevo, ComexPerú inicia una nueva etapa en la que buscará consolidar su rol como articulador entre el sector privado y el Estado.
Con este relevo, ComexPerú inicia una nueva etapa en la que buscará consolidar su rol como articulador entre el sector privado y el Estado.
Por Redacción EC

La ComexPerú eligió por unanimidad a su nuevo Consejo Directivo para el periodo 2026–2028, designando a Enrique Gubbins como presidente del gremio empresarial, en una etapa que buscará reforzar la agenda de competitividad y desarrollo económico del país.

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