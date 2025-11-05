ComexPerú sostuvo que el pedido de facultades legislativas del Poder Ejecutivo debe estar orientadas a la lucha contra el crimen organizado, reactivación económica y reducción de barreras burocráticas.

“Este proceso representa una oportunidad clave para impulsar medidas que generen confianza, aceleren la ejecución de inversiones, generen trabajo y mejoren la competitividad del país en un clima de paz”, explicó ComexPerú en un comunicado.

Agregaron que el país requiere una agenda técnica y coordinada con el Ejecutivo, que priorice acciones concretas, como la eliminación inmediata de barreras que faciliten los negocios de los emprendedores, y se destraben proyectos de inversión, a fin de dinamizar la economía en el corto periodo de transición.

Asimismo, ComexPerú reiteró la importancia de retomar el trabajo del shock desregulatorio, pero con la necesidad de ver resultados en el corto plazo. De igual manera, generar predictibilidad en el trabajo de la Sunat, bajo un enfoque de atraer inversiones.

“Se requiere dotar a la nueva gestión de facultades legislativas que permitan la lucha frontal contra el crimen organizado, flagelo que aqueja a millones de peruanos día a día y no les permite desarrollar sus actividades de manera normal”, señalaron.

También, pidieron al Congreso actuar con responsabilidad y otorgar la delegación de facultades, además de evitar la aprobación de iniciativas contrarias al marco constitucional, que dispone que el Congreso no tiene iniciativa de gasto público.