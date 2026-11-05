La sesión estuvo encabezada por José Arista (Fuerza Popular), senador y presidente de la Comisión de Presupuesto y contó con la presencia de Elmer Cuba, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Foto: Mario Zapata N./ @photo.gec
La sesión estuvo encabezada por José Arista (Fuerza Popular), senador y presidente de la Comisión de Presupuesto y contó con la presencia de Elmer Cuba, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Foto: Mario Zapata N./ @photo.gec
/ Mario Zapata N.
Por Redacción EC

La Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República aprobó este jueves 5 de noviembre, con 29 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, el predictamen de la Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2027, que encarrilará los recursos públicos del próximo año en más de S/266 mil millones.

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