La Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República aprobó este jueves 5 de noviembre, con 29 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, el predictamen de la Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2027, que encarrilará los recursos públicos del próximo año en más de S/266 mil millones.

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La sesión estuvo encabezada por José Arista (Fuerza Popular), senador y presidente de la Comisión de Presupuesto y contó con la presencia de Elmer Cuba, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Tras la votación, el senador y presidente de la comisión en cuestión, José Arista (Fuerza Popular), señaló que el plazo para remitir el dictamen al trámite documentario es corto, por lo que el objetivo es llevar la iniciativa al pleno del Congreso el próximo 15 de noviembre.

Durante su participación el titular del MEF indicó los cambios que se incorporaron al predictamen. “Hemos incorporado nuevos beneficiarios en estas nuevas discusiones, uno tiene que ver con la autorización a la Biblioteca Nacional para realizar modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático que va a beneficiar a 125 colaboradores”, indicó.

Además, se autoriza a la Contraloría General de República a realizar modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático que va a beneficiar a 273 pensionistas y sus derechohabientes. También, se autorizó medidas para incorporar personal de salud en las entidades de gasto público, beneficiando cerca de 5.010 puestos CAS.

El predictamen además modificó las medidas respecto a la celebraciones y agasajos para que sean destinados a otros fines. Asimismo, se actualizan los puestos como consecuencia de la modificación del reglamento de organización y funciones de operaciones, ROF, que va a beneficiar a 6.394 servidores en seis entidades.

Sobre el financiamiento de núcleos ejecutores de compras del ministerio de Producción que tendrá 172 mil beneficiarios frente al Ministerio de la mujer y el MIDIS. Se autorizan modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para beneficiar a 226.401 contratos administrativos de servicios CAS. Asimismo, se da autorización para cambiar la parte presupuestaria para el pago y programa Contigo que va a beneficiar a 142.000 personas con discapacidad severa en situación de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional.

También se aprobó medidas de incorporación de servidores bajo el régimen de servicio civil. De esta manera, 143.390 usuarios del programa que se encuentran a cargo del MIDIS pasarán a ser pagados por la ONP. El predictamen también aprobó medidas para mayores previsiones presupuestarias que van a mejorar la sostenibilidad de las inversiones.

Se autoriza la suscripción de adendas y transferencias financieras para la OIM y las transferencias financieras para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027 que beneficiarán a 12.595 atletas olímpicos y 4.322 atletas paralímpicos.

Cabe precisar que el lunes 2 de noviembre se aprobaron los dictámenes de Endeudamiento y Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2027, quedando pendiente el predictamen de la Ley de Presupuesto 2027. El martes 3 de noviembre continuó el debate con la participación de los oradores inscritos, quedando en cuarto intermedio hasta hoy, jueves 5 de noviembre de 2026.