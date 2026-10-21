El dictamen, aprobado con 32 votos a favor y ninguno en contra, autoriza recursos adicionales equivalentes al 3,19% del presupuesto disponible para 2026.
El dictamen, aprobado con 32 votos a favor y ninguno en contra, autoriza recursos adicionales equivalentes al 3,19% del presupuesto disponible para 2026.
Por Redacción EC

La Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República aprobó el dictamen que autoriza un crédito suplementario de S/ 8.228 millones para el presupuesto público de 2026, con prioridad en las acciones de prevención y mitigación frente al fenómeno de El Niño 2026-2027.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.