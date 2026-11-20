La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, que preside el diputado José Marcelo Salazar (Ahora Nación), aprobó por mayoría el dictamen recaído en la Proposición Legislativa 090-2026-2031-CD, que busca impulsar la inversión pública regional y local con participación del sector privado, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

El texto sustitutorio propone derogar la tercera disposición complementaria final de la Ley 29230, que establece una preferencia territorial vinculada a las declaratorias de emergencia de 2007.

Al respecto, la comisión concluyó que el marco vigente permite a los gobiernos regionales y locales utilizar información técnica actualizada sobre riesgos para priorizar inversiones orientadas a la prevención y reducción del riesgo de desastres. Asimismo, el dictamen mantiene los procedimientos de programación, evaluación y financiamiento de Obras por Impuestos, así como las competencias de Invierte.pe y del SINAGERD.

El viceministro de Economía y Finanzas, Fabrizio Orrego Peche, acudió en representación del ministro Elmer Cuba y sustentó la Proposición Legislativa 791-2026-2031-CD. La iniciativa plantea elevar el límite del déficit fiscal del 1,4% al 2,4% del PBI en 2027, a fin de atender los efectos del Fenómeno El Niño, y reducirlo progresivamente hasta alcanzar el 1% en 2031. La propuesta mantiene la regla sobre la deuda pública.

Al término de las intervenciones de los diputados, el presidente de la comisión solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitir una opinión formal sobre el proyecto y responder a las observaciones del Consejo Fiscal respecto al gasto no financiero. También planteó que el presupuesto público priorice la continuidad de las obras en ejecución.

Al respecto, el viceministro sostuvo que los límites de déficit y deuda pública restringen el margen de gasto y señaló que, como parte de las medidas de reactivación, se dará especial atención a las obras paralizadas por falta de financiamiento.