La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera aprobó, con 13 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones, el pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo (Proyecto de Ley 13280 / 2025-PE) en lo referente a crecimiento económico responsable.

PUEDES VER: TUUA de transferencia: Indecopi supervisará que aerolíneas cumplan con brindar información precisa a los pasajeros sobre cobro de tarifa

En ese sentido, el presidente del grupo del grupo de trabajo, Víctor Flores Ruíz ( bancada FP), destacó que, en el tema agrario, se garantiza el acceso al agua y riego; así como, priorizar y gestionar proyectos de infraestructura hidráulica en todas las regiones.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Respecto al tema ambiental, indicó que se busca la facilitación y reducción de los requisitos de los estudios de impacto ambiental acompañados de una aceleración de los procesos administrativos para el otorgamiento de licencias ambientales, a fin de aumentar las inversiones extranjeras.

Asimismo, se busca facilitar la disponibilidad de inmuebles mediante la liberación de áreas en bloque para la ejecución de proyectos, a fin de optimizar los tiempos de ejecución de obras.

MÁS INFORMACIÓN: Puerto de Chancay mueve 62% de las agroexportaciones hacia China

En ese sentido, la recomendación de la comisión fue emitir opinión a favor del pedido de facultades legislativas a excepción de los siguientes numerales:

Numeral 3.2.1 que propone modificar el Código Tributario para regular los intereses aplicables en las devoluciones de pagos indebidos o en exceso.

Numeral 3.2.7 que propone modificar la Ley 29173 que regula el régimen de percepciones del Impuesto General a las Ventas, solo respecto a la parte de facultar al Ministerio de Economía y Finanzas (con opinión favorables de la Sunat) para determinar nuevos supuestos de riesgo de aplicación excepcional del porcentaje de percepción del 10% en la aplicación de bienes mediante Decreto Supremo.