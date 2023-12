La comisión de Economía del Congreso, en sesión ordinaria, descartó hoy miércoles el pedido hecho para discutir un nuevo retiro de fondos desde las AFP. El pedido formal, realizado por el congresista Guido Bellido, fue sometido a votación y finalmente fue rechazado con 12 votos.

Con ello -y a poco de terminar la actual legislatura-, queda descartada la posibilidad de que el Legislativo apruebe un nuevo retiro de fondos previsionales este año. La decisión dada este viernes llega luego de que, desde el inicio de la actual legislatura, organismos técnicos como la SBS, el BCR e incluso el MEF advirtieran que un sétimo retiro reduciría aún más los ahorros previsionales de los actuales afiliados.

Desde la pandemia, dichos ahorros en el sistema privado de pensiones han caído en S/ 87.600 millones, según datos recientes del BCR. Esto significó que el ahorro en pensiones pase de representar el 22% del PBI a inicios de 2020 a 12% del PBI a diciembre de 2022.

Cabe precisar que, hasta la fecha, los dos dictámenes en el Congreso que planteaban una reforma del sistema de pensiones han quedado en un cuarto intermedio y pasarían a ser discutidos en la próxima legislatura. Si bien la comisión de Economía buscaba consenso para incluirlo en la sesión de ayer miércoles, este no llegó a debatirse. En tanto, la comisión de Trabajo optó por profundizar en el debate y análisis de la medida.

Dictámenes en cuarto intermedio

La comisión de Economía, que tiene prioridad sobre la materia, presentó ayer su predictamen en el que plantea un esquema bajo cuatro pilares que buscan garantizar una pensión mínima: No contributivo, Semi Contributivo, Contributivo y Voluntario. El esquema amplía a los administradores de los fondos con la participación de privados además de mantener a las AFP y ONP. Para esta última, sin embargo, se plantea la creación de cuentas nocionales. La propuesta fue hecha en su momento por el Banco Central de Reserva.

Otro de los cambios es que los nuevos afiliados, a partir de los 18 años, deberán definir si se inscriben al sistema privado o al público. De no hacerlo, serán afiliados automáticamente al sistema privado. Asimismo, en el pilar voluntario, se incorpora una ‘pensión por consumo’ en beneficio de los no formales. Es así que se define aportar el 1% del valor de las compras realizadas con comprobantes de pago con número de DNI. Dichos consumos tienen un tope anual de 12 UIT. Cabe recordar que el predictamen también considera un retiro facultativo de 2 UIT de las AFP para aquellas personas que, al 31 de noviembre del 2023, no hayan realizado aportes por seis meses consecutivos.

Una vez sometida a debate por la comisión, el congresista José Luna solicitó una cuestión previa para que se separe del predictamen la propuesta de reforma previsional de la iniciativa de retiro de UIT, para votar este último. Dicha cuestión fue sometida a votación y rechazada.

En diálogo con El Comercio, el presidente de la comisión de Economía, César Revilla, sostuvo ayer que la siguiente etapa era lograr nuevos consensos. “Hay que dejar claro que la presidencia de la comisión siempre actúa en consenso y, en un consenso previo, la mayoría de colegas estuvo de acuerdo en tocar todo en conjunto. Lo que ha sucedido hoy [ayer] es que se rechazó en el pleno de la comisión la cuestión previa que buscaba ver por separado la reforma del retiro de AFP”, recalcó.

Revilla recalcó que, incluso tras tenerse acuerdo sobre el cuarto intermedio, se abrió la discusión por una hora y media para que los parlamentarios expresaran su posición frente al texto. “El tema está cerrado. Se va a tocar en conjunto. Mañana [hoy] tenemos una nueva sesión y si llegamos a tener consenso durante estas horas entre equipos técnicos, mañana lo incluimos a debate”, aseveró minutos después de concluida la sesión ayer.

Trabajo conjunto

Durante la sesión de Economía, la congresista Bazán participó haciendo observaciones a la propuesta de reforma y planteó tener una coordinación con la comisión de Trabajo sobre la reforma. “El tema de la reforma de pensiones amerita una coordinación con el congresista Pasión Dávila, quien preside la Comisión de Trabajo. Ese es un error que no se hizo en la legislatura pasada. Ahí la autocrítica con respecto a la presidencia que en su momento yo asumí. Si algo se puede mejorar en la comisión de Economía es la coordinación”, dijo.

Al ser consultado por ello, Revilla dijo a este Diario que la disposición formal de la presidencia de la comisión de Trabajo no se ha dado hasta el momento. “A la comisión que es segunda le corresponde acercarse a la primera comisión. La comisión de Economía es la primera en todos los proyectos de pensiones y es donde han sido decretados la totalidad de los proyectos de pensión. La opinión de una comisión prevalece mucho sobre la otra”, aseveró.