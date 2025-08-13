El presidente de la Comisión de Economía, Víctor Flores Ruiz se refirió al reglamento de la ley de la reforma provisional de pensiones. Enfatizó en que se debe hacer fuerza para que salga adelante.

“Tenemos que hacer fuerza para que la reglamentación de la ley de reforma previsional también salga adelante. No puede ser que todavía esté en carpeta”, sostuvo el presidente de la Comisión de Economía.

Además, sostuvo que es de obligación hacer que la Caja Fiscal llegue en buen estado para el próximo gobierno.

“Es obligación nuestra hacer que la Caja Fiscal justamente llegue en un buen estado para el próximo gobierno. Este es un periodo de transición donde tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para bajar el gasto fiscal y aumentar la eficiencia del Estado”, señaló.

Flores Ruiz añadió que este tema debe responderse de manera técnica, de tal manera que el Ejecutivo no pueda librarse. “Yo no concibo una Comisión desde el punto de vista de los ‘pareceres’ de algunas personas. En este tema técnico tenemos que responder de manera técnica también, de tal manera que ni el Ejecutivo va a librar”.