Resumen

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La Comisión de Energía y Minas del Congreso del Perú aprobó un dictamen que propone cambios sustanciales al régimen de concesiones mineras, generando cuestionamientos desde el sector por su potencial impacto en la inversión y la seguridad jurídica. | Foto: Andina.
La Comisión de Energía y Minas del Congreso del Perú aprobó un dictamen que propone cambios sustanciales al régimen de concesiones mineras, generando cuestionamientos desde el sector por su potencial impacto en la inversión y la seguridad jurídica. | Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Comisión de Energía y Minas del Congreso del Perú aprobó un dictamen que propone cambios sustanciales al régimen de concesiones mineras, generando cuestionamientos desde el sector por su potencial impacto en la inversión y la seguridad jurídica.

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