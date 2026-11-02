Con 23 votos a favor y dos abstenciones finalmente se aprobó el predictamen del proyecto de la Ley de Presupuesto. Foto: Mario Zapata N./ @photo.gec
Con 23 votos a favor y dos abstenciones finalmente se aprobó el predictamen del proyecto de la Ley de Presupuesto. Foto: Mario Zapata N./ @photo.gec
/ Mario Zapata N.
Por Redacción EC

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, acudió este lunes 2 de noviembre, a la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, para debatir el predictamen de la Endeudamiento, Ley de Equilibrio Fiscal y de Presupuesto para el año 2027.

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