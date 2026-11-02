Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, acudió este lunes 2 de noviembre, a la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, para debatir el predictamen de la Endeudamiento, Ley de Equilibrio Fiscal y de Presupuesto para el año 2027.

Con 23 votos a favor y dos abstenciones finalmente se aprobó el predictamen del proyecto de Ley de Endeudamiento del sector público para el Año Fiscal 2027. La sesión estuvo encabezada por José Arista (Fuerza Popular), senador y presidente de la Comisión de Presupuesto. Cabe precisar que la sesión se reanudará este martes 3 de noviembre.

Durante la sustentación inicial de la propuesta, el titular del MEF destacó que el recurso nacional prioriza la asignación de recursos en sectores clave como Educación (con una asignación proyectada de S/49.000 millones), Salud (S/32.000 millones con énfasis en la prevención de la anemia y vacunación) y Seguridad Ciudadana (más de S/15.000 millones para fortalecer el patrullaje y las operaciones de la Policía Nacional.

Asimismo, el presupuesto incorpora un enfoque descentralizado al elevar en 4,9% los recursos destinados a los gobiernos regionales y locales, consolidando su participación en el total nacional hasta un 37,5%, con el fin de robustecer la capacidad de respuesta y ejecución de obras en las diversas regiones del país.

El debate en la comisión bicameral del Congreso se da en un contexto donde el Ejecutivo busca consolidar la senda del crecimiento económico, proyectado en torno al 3,4% para el 2027, respaldado- según ha afirmado el MEF- por el dinamismo de la inversión privada y la recuperación paulatina de sectores primarios.

Además, dentro del marco de previsiones fiscales, la normativa bajo debate contempla componentes críticos de mitigación y recursos orientados a enfrentar los riesgos asociados a eventos climatológicos extremos, como las intervenciones preventivas frente al fenómeno de El Niño.

Se espera que con el debate de mañana, el predictamen de la Ley de Presupuesto (PL 00002-2026) sea aprobado y quede listo para su posterior votación y debate definitivo ante el Pleno del Congreso de la República.

Al cierre de la sesión, fueron aprobados los predictamenes de Endeudamiento (PL 00004-2026) y el de Equilibrio Financiero (PL 00003-2026).