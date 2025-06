Marleny Portero, presidenta de la Comisión de Transportes del Congreso, indicó que su grupo ha citado a César Sandoval, ministro de Transportes, así como a los titulares de LAP, Ositrán, Corpac, Contraloría y a Raúl Pérez Reyes, exministro del MTC por las fallas registradas en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

Portero señaló que todos los actores involucrados han confirmado su presencia. Además, precisó que el nuevo terminal aéreo es un caos, esto tras su regreso al país.

“Sabemos que tienen que ir a las 2 de la tarde. Aquí merece una respuesta el pueblo. Ahora hay un caso, que yo ya lo he pasado. El avión aterriza y no están las personas que ponen las mangas. Luego, la gente pierde el vuelo, no tienen información, no hay señalización, baños malogrados. Es un caos tremendo”, sostuvo en entrevista para Canal N.

También se refirió al excesivo cobro de los taxistas. “Ver la necesidad caótica de personas que vienen de todas partes del Perú, que vienen para su tratamiento oncológico, personas con discapacidad, adultos mayores, gente que viene con poco dinero para encontrarse con un taxi que te cobra S/80 o S/100”.

Consultada sobre si lograron evaluar estas deficiencias en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez durante la marcha blanca, la presidenta de la Comisión de Transporte acotó que en una fiscalización con el congresista Héctor Acuña notó que “lo privado estaba más avanzado que el acceso peatonal o el puente Santa Rosa”.

El nuevo aeropuerto Jorge Chávez, desde su inauguración, ha presentado vuelos cancelados, filtración de agua en oficinas, problemas en la distribución de combustible y largas colas de pasajeros.