Congreso: Avanza reactivación de Ventanilla Única de Comercio Exterior

La Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó hoy por unanimidad el proyecto de Ley 3044, el cual promueve la reactivación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

El primer paso será la elaboración, de parte de las entidades competentes, de la relación de mercancías restringidas y prohibidas para su comercio. Esto incluirá la salida, ingreso o tránsito de los productos desde o hacia el territorio nacional.

De esta forma se buscará que entidades como la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) o la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), entre otras, se comprometan a ejercer un control competente que determine las mercancías restringidas.

"Los datos requeridos en esta disposición son muy importantes porque permitirán a los exportadores, importadores, agentes de aduana y otros operadores de comercio exterior, conocer si sus mercancías se encuentran dentro de los alcances de alguna prohibición o restricción", se informa en el documento.

El presidente de la Comisión de Economía, Carlos Bruce, indicó que actualmente no está en funcionamiento la VUCE únicamente por este inconveniente, el cual debería ser rápido en resolver.

Cabe resaltar que a pesar que la VUCE fue creada hace casi 10 años (2009), varias entidades estatales aún no han creado la relación de mercancías prohibidas de exportación, lo cual no permite que la institución de comercio funcione correctarmente. Esto debido a que al "tratarse de una norma reglamentaria emitida por un sector ministerial, no vincula a todas estas entidades (las correspondientes de ejercer control)", se afirma en el documento.

No obstamte, según Bruce, la propuesta aprobada por la comisión deberá juntarse con otro proyecto elaborado y aprobado por la Comisión de Comercio Exterior de tal forma que el dictamen a presentar combine ambas.