Las recientes decisiones del Congreso de la República están bajo la lupa. A la intención de devolver fondos a los pensionistas de la ONP, se suma el último dictamen, aprobado el domingo 5 de julio, que busca la reforma constitucional para destinar no menos del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) al sector Educación. Antes que el Pleno lo convierta en ley, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha mostrado su preocupación al ponerse en riesgo el gasto público.

¿Cuánto afecta a la institucionalidad fiscal del país decisiones como estas? Hugo Ñopo, investigador principal de Grade (Grupo de Análisis para el Desarrollo) empezó aclarando que el Congreso no tiene facultades para una reforma así. “Ellos pueden legislar, fiscalizar, representar, tienen varias funciones, pero no tienen iniciativa de gasto”.

“Y no tienen iniciativa de gasto por muy buenas razones. Se necesita que haya solo una entidad a cargo del gasto, que es el MEF, porque así como ellos deciden en qué se gasta, también monitorean con mucha claridad cuánto se recibe. Si no lo hacen, las cuentas no cuadran. Ellos mantienen el equilibrio en todo lo que se gasta”, apuntó el economista.

Las decisiones del Congreso, explicó Ñopo, ya vienen afectando al país. Subrayó que necesitamos a un Poder Ejecutivo enfocado al 100% en resolver los problemas más importantes que tienen que ver con la pandemia y la reactivación. Agregó que distraer de ese foco al Ejecutivo para que tenga que "apagar incendios" no es bueno.

Pero, ¿acaso el sector Educación no necesita urgentemente mayor inversión del Estado? “Uno puede hasta creer que hay una muy buena intención detrás de la decisión del Congreso, pero no se gobierna con buenas intenciones, se gobierna con análisis, buen diseño y buena implementación”.

Más gasto, sí. Pero, ¿cómo?

El investigador aseguró que es necesario más inversión educativa. Quizás más del 6% del PBI. Pero indicó que se necesita incrementar dos grandes rubros de gasto: la infraestructura educativa y el salario de los docentes.

“Son dos rubros que requieren inversiones importantes y urgentes. Pero cuando digo urgentes no significa que sea ahora mismo. El aumento de salarios va atado a las mejoras en el desempeño de los docentes. Algo que ya se viene haciendo. Y los aumentos salariales deben ser graduales, no pueden ser intempestivos”, enfatizó.

Ñopo propone pensar en un acuerdo de todos para que el país tenga una ruta clara de ese 6% o más, para llegar a una buena inversión educativa para conseguir los mejores resultados. Pero la meta no es solo económica.

“La meta que debería guiarnos es la del aprendizaje de los estudiantes, que es lo que de verdad importa. ¿Se necesita mayor inversión? Sí, pero es un instrumento para el objetivo mayor que es mejor aprendizaje de todos los estudiantes, con equidad”, finalizó.

