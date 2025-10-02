En la LVII Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en forma ampliada con los representantes ante la Comisión, los Países Miembros de la Comunidad Andina - Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú, aprobaron la solicitud de la República de Chile para adherirse al Mercado Andino Eléctrico Regional.

De esta manera, la Comunidad Andina y Chile inician formalmente un proceso de negociación para alcanzar la adhesión de ese país al marco regulatorio para la interconexión subregional de sistemas eléctricos e intercambio intracomunitario de electricidad, el cual permitirá realizar intercambios de excedentes de energía con carácter vinculante.

Este marco regulatorio busca promover el uso eficiente de los recursos energéticos entre los países andinos, mediante la interconexión de sus redes eléctricas, lo que permitirá aprovechar la complementariedad y disponibilidad de los recursos energéticos en la subregión.

El Secretario General de la Comunidad Andina, Embajador Gonzalo Gutiérrez, resaltó que la aceptación de la solicitud de Chile para adherirse a la normativa de interconexión eléctrica andina constituye un hito en la integración subregional, al sumar a un aliado estratégico de la Comunidad Andina en el fortalecimiento mutuo de la seguridad energética.

“Chile fue uno de los países firmantes del Acuerdo de Cartagena en 1969 y actualmente tiene la condición de País Asociado de la Comunidad Andina. Impulsar esta iniciativa conjunta reafirma la voluntad de los países andinos para avanzar en una subregión andina más integrada, con beneficios concretos para los ciudadanos de nuestros países”, anotó.

Cabe resaltar que en mayo del 2024, a Embajada de la República de Chile en el Perú solicitó formalmente la adhesión de Chile al Mercado Andino Eléctrico Regional, a través del marco regulatorio para la interconexión subregional de sistemas eléctricos e intercambio intracomunitario de electricidad de la Comunidad Andina y sus reglamentos.

En la LVII Reunión del CAMRE Ampliado participaron Celinda Sosa, Ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia; Rosa Yolanda Villavicencio, Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia; Gabriela Sommerfeld, Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador; Félix Denegri, Viceministro de Relaciones Exteriores del Perú.

Participaron también Huascar Ajata, Viceministro de Comercio Exterior e Integración de Bolivia; Mario Alejandro Valencia, Viceministro de Comercio (e) de Colombia; Alexia Alcívar, Viceministra de Comercio Exterior de Ecuador; Teresa Mera, Viceministra de Comercio Exterior del Perú. Asimismo, al acto también asistieron Ricardo Hernandez Menendez, Jefe de División de Integración Regional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y María Ines Ruz, Embajadora de Chile en Colombia.