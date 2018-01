Comunidad Andina: Exportaciones peruanas crecieron 9,08%

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y Turismo (PromPerú) señaló que las exportaciones peruanas a los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) aumentaron 9,08% hasta octubre del 2017, mes de cierre del informe. A su vez, el índice de crecimiento se compara con el año anterior en el mismo lapso.



Diversos países de la CAN como: Ecuador, Colombia y Bolivia, fueron los principales destinos de las ventas nacionales. Según el informe de la comisión encargada, el Perú pasó de percibir US$ 1.578.292.310, entre enero y octubre del 2016, a US$ 1.721.580.833, este año en el mismo lapso.



Dentro de los destinos de la CAN, Ecuador fue el país que recibió la mayor cantidad de exportaciones peruanas. De esta manera, los US$ 540.889.469, pertenecientes al 2016, observaron un crecimiento de 22,04%, en el comparativo de lapsos, al alcanzar los US$ 660.078.680.



Seguidamente, Bolivia fue el segundo destino con mayor recepción de productos peruanos. Según el informe de PromPerú, se logró aumentar 11,79%, en el comparativo, la recaudación por este concepto llegando a los US$ 507.765.973.



Por último, Colombia tuvo una disminución de 5,05% frente al período anterior. Los US$ 583.177.101, registrados en el 2016, decrecieron hasta tocar los US$ 553.735.176 durante los meses de enero y octubre del 2017, según PromPerú.

