Celsa, el segundo mayor fabricante de conductores eléctricos del Perú, busca expandirse regionalmente para lograr un crecimiento de 30% en los próximos años.

La empresa (de la familia Álvarez Borondo) implementó recientemente un gobierno corporativo con directores independientes y se encuentra en camino de transformarse “en una compañía multinacional”, apunta David Lavandero, gerente comercial de la empresa.

“Hay varios países que están en nuestra mira, y para ello estamos llevando a cabo un análisis potencial de ventas para ver la mejor forma de llegar a esos mercados y crecer 30%, número que, según nuestros cálculos, podemos alcanzar en los próximos años”, señala el ejecutivo.

Celsa creció 14% en el 2025 tras anotar un incremento en ventas de 9% en 2023 y 2024.

Esto gracias a su involucramiento en el puerto de Chancay y en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, proyectos que han reforzado su presencia en el sector industrial, donde “somos un referente muy importante”, apunta Lavandero.

Construcción y minería son los principales mercados donde participa la empresa, suministrando cables de mediana y baja tensión que manufactura en su planta de Ate.

Celsa ha lanzado la campaña Conecta Seguro para alertar los peligros de la informalidad en el cableado eléctrico. (Foto: Celsa)

Desde hace poco, sin embargo, Celsa ha empezado a incrementar su presencia en el sector de consumo masivo, donde no era “muy conocido”.

La consolidación de los canales de distribución, refiere Lavandero, es uno de los factores que explican su crecimiento.

De allí su intención de ampliar capacidad de producción en su planta de Ate, pues es “imposible que vayamos a crecer a tasas de 30% con la misma capacidad instalada”, detalla el ejecutivo.

Para ello, señala, la empresa planea desplegar una importante inversión en equipos y, sobre todo, en personal, componente que se encuentra en el eje central de su crecimiento, manifiesta Lavandero.

Celsa tiene una participación de 20% en el mercado de cables para minería y construcción, segmento que mueve entre US$415 millones y US$420 millones anuales.

Conecta seguro

La empresa lanzó hace poco su programa Conecta Seguro para sensibilizar a la población y a las empresas en los riesgos del cableado defectuoso (sin certificación) y las conexiones clandestinas o mal ejecutadas.

Celsa es el único proveedor local de cables eléctricos que ha suministrado servicios al puerto de Chancay. (Imagen: Andina)

Y es que, según estadísticas del Cuerpo Voluntario de Bomberos del Perú, el 70% de los incendios que se producen en la capital se originan por fallas eléctricas.

“Queremos despertar la conciencia en el uso correcto de los cables eléctricos porque hay aplicaciones hechizas, sobre todo, en la auto-construcción, y existen muchos centros ferreteros que se abastecen de materiales inseguros. Allí es donde queremos hacer concientización”, apunta Lavandero.