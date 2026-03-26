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Resumen

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"Somos el único proveedor local que ha entregado cables al mega-puerto de Chancay", señala David Lavandero.
"Somos el único proveedor local que ha entregado cables al mega-puerto de Chancay", señala David Lavandero.
/ Rafael Cornejo V.
Por Juan Saldarriaga

Celsa, el segundo mayor fabricante de conductores eléctricos del Perú, busca expandirse regionalmente para lograr un crecimiento de 30% en los próximos años.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.