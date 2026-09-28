Aumento de sueldo mínimo de S/ 1300 | Foto: GEC
Aumento de sueldo mínimo de S/ 1300 | Foto: GEC
Por Redacción EC

El primer incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), de S/100 desde el 1 de octubre, responde al acuerdo alcanzado en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), según señaló Fidel Buitrón, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores, en declaraciones a Canal N. El dirigente sostuvo que los trabajadores habían planteado que el sueldo mínimo llegara a S/1.300 en una sola armada, pero que los empleadores propusieron postergar parte del aumento hasta después de fenómeno de El Niño.

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