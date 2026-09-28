El primer incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), de S/100 desde el 1 de octubre, responde al acuerdo alcanzado en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), según señaló Fidel Buitrón, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores, en declaraciones a Canal N. El dirigente sostuvo que los trabajadores habían planteado que el sueldo mínimo llegara a S/1.300 en una sola armada, pero que los empleadores propusieron postergar parte del aumento hasta después de fenómeno de El Niño.

La presidenta Keiko Fujimori formalizó este lunes el primer tramo del incremento de la RMV, que pasará de S/1.130 a S/1.230 desde octubre. El segundo tramo, de S/70, está previsto para el primer semestre de 2027 y llevará el sueldo mínimo a S/1.300.

“Los trabajadores propusimos que sea en una sola armada el aumento, pero los empresarios dijeron que no, que sea después del fenómeno de El Niño (FEN). Por lo tanto, creo que el Gobierno está cumpliendo con el acuerdo de dar un tramo ahora y el otro posteriormente”, señaló Buitrón.

El dirigente recordó que el 3 de septiembre el ministro de Trabajo convocó al Consejo Nacional de Trabajo, espacio en el que participaron representantes de trabajadores, empleadores y el Gobierno. Al no alcanzarse un acuerdo sobre la forma de aplicación del incremento, las partes dejaron en manos del Ejecutivo la decisión sobre cómo implementarlo.

Más allá del aumento de la RMV, Buitrón planteó que los asuntos laborales continúen siendo discutidos dentro del Consejo Nacional de Trabajo y no sean incluidos en las facultades legislativas que el Gobierno viene solicitando.

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Según explicó, la preocupación de los trabajadores está vinculada con la posibilidad de que se adopten medidas laborales sin el mismo espacio de diálogo tripartito entre Estado, trabajadores y empleadores.

“Hay bastante preocupación. Ya se hablaba, por ejemplo, de despidos masivos, se hablaba de corte de vacaciones, se hablaba de corte de gratificación”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que el CNT es el espacio correspondiente para discutir este tipo de materias, debido a que reúne a las tres partes involucradas en las relaciones laborales.

“Creo que es la entidad correspondiente donde hemos de debatir los temas laborales”, afirmó.

Buitrón agregó que los acuerdos alcanzados en el Consejo pueden ser elevados al Estado para su evaluación, como ha ocurrido anteriormente con decisiones vinculadas a remuneraciones.

Segundo tramo de S/70

Respecto al momento en que debería aplicarse el segundo incremento, de S/70, Buitrón señaló que en el Consejo Nacional de Trabajo se mencionaron los meses de abril o mayo, aunque precisó que la fecha final dependerá del Estado y de la evolución del FEN.

“Lo que he escuchado es meses de abril o mayo, pero eso ya lo va a definir el Estado porque así se acordó en el Consejo Nacional”, indicó.

El Gobierno, finalmente, estableció que el segundo incremento se contemple durante el primer semestre de 2027, para lo cual deberá emitirse un nuevo decreto supremo.

Sobre la gradualidad, el dirigente sostuvo que el esquema acordado busca considerar tanto a trabajadores como a empleadores. “A los trabajadores y a los empresarios”, respondió al ser consultado sobre a quién debería priorizarse con el cronograma.

Buitrón también consideró que el acuerdo alcanzado en el Consejo Nacional de Trabajo debe servir como referencia para futuras discusiones laborales. “El diálogo es importante y lo que ha sucedido en el Consejo Nacional de Trabajo debe quedar como un ejemplo al Congreso”, señaló.

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